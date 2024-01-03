"Лягушатники" і "виродки": Медведєв облаяв французів через обстріл Бєлгорода

Російський політик вкотре відзначився грубими висловлюваннями на адресу іноземців

У Росії емоційно та грубо відреагували на позицію Франції щодо ударів по Бєлгороду. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що росіяни "ніколи не любили французів".

Свою думку Медведєв висловив у Telegram-каналі, не соромлячись нецензурних виразів. Французька сторона поки що ніяк не прокоментувала його агресивні висловлювання.

Дмитро Медведєв назвав французів "типу лягушатниками", які воювали з росіянами. І позиція МЗС Франції щодо того, що Україна має право завдавати ударів по території РФ, ще більше нібито зміцнила цю думку.

"І взагалі ці… п-ри (не піонери типу)… І зараз переконалися в цьому. Написав МЗС Франції. Удар по Бєлгороду із застосуванням касетного боєприпасу – це "право на самооборону". Мра*ь. Ви***дки. Виродки", — лаконічно написав заступник голови Ради безпеки РФ.

Нагадаємо, що у Європі, зокрема у Франції, прокоментували вибухи у Білгороді в останні дні. Росії нагадали, що вона країна-агресор, а Україна має право на самооборону згідно зі статтею 51 Кодексу ООН.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під час обстрілу Бєлгорода було вбито офіцера Слідчого комітету Росії. Донедавна він у складі армії РФ вбивав українців на фронті.