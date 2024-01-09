Рекордно молодий: у Франції новий прем’єр, він має відносини з головою партії Макрона

Один із найближчих соратників Макрона став наймолодшим главою уряду Франції

У вівторок, 9 січня 2024 року, президент Франції Еммануель Макрон призначив 34-річного Габріеля Атталя новим прем’єр-міністром. Раніше він був головою Міністерства національної освіти.

Цю посаду він обіймав в уряді колишнього прем’єр-міністра Елізабет Борн, котра напередодні пішла у відставку. Про це повідомляє BFM TV.

Зустріч президента Франції Еммануеля Макрона та нового прем’єра країни Габріеля Атталя в Єлисейському палаці у вівторок тривала дві години. Призначення ексміністра освіти на посаду глави уряду у близькому оточенні глави держави вже назвали "сміливим вибором". Зазначимо, деякі експерти навіть розглядають Атталя як наступника Макрона.

Стало відомо, що перша поїздка Габріеля Атталя на новій посаді прем’єра відбудеться 9 чи 10 січня. Він відвідає Па-де-Кале, найпівнічнішу точку Франції. На рубежі 2023-2024 років цей регіон серйозно постраждав від повеней.

Зазначимо, що раніше наймолодшим головою французького уряду був Лоран Фабіус. Він обійняв цю посаду, коли йому було 37 років. Нині він є президентом Конституційної ради.

Що відомо про Габріеля Атталя

Мати нового прем’єра Франції є нащадком білих емігрантів, які втекли з Одеси, а його батько народився у сім’ї євреїв із Тунісу. Сам Габріель Атталь народився у Кламарі у 1989 році. Це комуна неподалік Парижа.

Почав політичну кар’єру ще у 2006 році, вступивши до Соціалістичної партії. У 2012-му почав працювати в апараті Марісоль Турен, а роком пізніше закінчив Інститут політичних досліджень у Парижі. У 2014-му його обрали до муніципальної ради Ванва.

Працювати в партії Макрона він почав у 2016 році. У 2018-му він став державним секретарем Міністерства національної освіти, через два роки Атталь обійняв посаду офіційного представника уряду за прем’єра Жана Кастекса.

У 2022 році, вже за голови уряду Елізабет Борн, Атталь був міністром-делегатом громадських рахунків при міністрі економіки та фінансів. На посаду голови Міністерства національної освіти його призначили у липні 2023 року.

Особисте життя Габріеля Атталя

Про цей бік життя молодого прем’єр-міністра відомо не так багато. У 2016 році він мав стосунки з французькою співачкою Джойс Джонатан. Але їхній зв’язок був недовгим.

У 2018 році однокласник Атталя розкрив правду про його сексуальну орієнтацію. Пізніше стало відомо, що тоді ще майбутній прем’єр Франції знаходиться у відносинах із лідером провладної партії "Відродження" Стефаном Сежурне. Вони підписали цивільну угоду солідарності.

Раніше "Телеграф" писав, що Франція змінить свій підхід до надання допомоги Україні. Це стосується зброї.