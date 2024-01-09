В Италии поставили точку в проведении выставки о "расцвете" оккупированного Мариуполя

В программе - "скорое восстановление города"

В итальянском городке Модена, где планировалось проведение пропагандистской выставки об оккупированном Мариуполе, отозвали разрешение на проведение мероприятия. Сделала это мэрия города по обращению украинской стороны.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он выразил искреннюю признательность всем, кто принял участие в том, чтобы соответствующее решение было принято.

"Искренне приветствуем это решение. Благодарны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали ввести в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине. Призываем и другие города в мире не предоставлять площадки для подобных российских провокаций. Это станет важным вкладом в победу Украины над российской агрессией", — написал представитель в Facebook.

Заметим, что в Модене планировали провести мероприятие о том, как Мариуполь якобы переживает "быстрый процесс обновления" после того, как его оккупировала РФ. Тогда представитель МИД Олег Николенко назвал провокацией эту выставку.

Ранее Телеграф писал, что в сети появилось новое видео разрушенного россиянами Мариуполя.