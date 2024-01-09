В Італії поставили крапку у проведенні виставки про "розквіт" окупованого Маріуполя

У програмі — "швидке відновлення міста"

У італійському містечку Модена, де планувалось проведення пропагандистської виставки про окупований Маріуполь, відкликали дозвіл на проведення заходу. Зробила це мерія міста за зверненням української сторони.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він висловив щиру вдячність всім, хто долучився до того, щоб відповідне рішення було прийнято.

"Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів у Маріуполі та Україні. Закликаємо й інші міста у світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій. Це стане важливим внеском у перемогу України над російською агресією", — написав речник у Facebook.

Зауважимо, що в Модені планували провести захід про те, як Маріуполь нібито переживає "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала РФ. Тоді речник МЗС Олег Ніколенко назвав провокацією цю виставку.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі з’явилося нове відео зруйнованого росіянами Маріуполя.