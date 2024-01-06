Документальний фільм про Маріуполь потрапив у лонг-лист британської премії у двох номінаціях: що відомо

Шорт-лист буде відомий 18 січня

До довгого списку британської премії BAFTA Film Awards потрапив документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі", який у 2023 році номінували на "Оскар". Кінострічка потрапила у дві номінації — "Найкращий документальний фільм" та "Найкращий фільм іноземною мовою".

У кожній із них у довгому списку є по 10 претендентів, а шорт-лист буде опубліковано вже 18 січня 2024 року. Про це повідомляється на сайті британської премії.

З 10 фільмів у кожній номінації відберуть по 5, які потраплять у шорт-лист. Відомо, що голосування відбуватиметься протягом тижня з 5 по 12 січня.

Церемонія нагородження відбудеться 18 лютого. Зазначимо, що BAFTA Film Awards є британським аналогом всесвітньо відомої премії "Оскар". Щороку найкращі фільми у різних категоріях обирає Британська академія телебачення та кіномистецтва.

Фільм "20 днів у Маріуполі"

Це робота воєнного кореспондента, фотографа та письменника Мстислава Чернова. Документальний фільм став для нього режисерським дебютом. Над цією картиною також працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василиса Степаненко. Творче тріо за цю роботу отримало Пулітцерівську премію. Чернов, Малолєтка та Степаненко були останніми цивільними журналістами у місті.

Кінострічка розповідає про початок бойових дій у Маріуполі після вторгнення РФ в Україну у 2022 році. У документальному фільмі показали, як загарбники стирали місто з землі.

В Україні "20 днів у Маріуполі" зібрав лише за перший вікенд прокату суму в 500 тисяч гривень. Він став найкасовішим документальним фільмом країни.

Світова прем’єра відбулася на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс". Фільм тоді отримав приз глядацьких симпатій.

Зазначимо, що кінострічка "20 днів у Маріуполі" також увійшла до лонг-листів премії "Оскар" у двох категоріях. Це "Кращий міжнародний фільм" та "Кращий документальний фільм". Номінантів, яким пощастить потрапити до шорт-листів, назвуть 23 січня 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні випустили документальний фільм "Нескорені. Поранені", в якому розповідають про життя військовослужбовців, які отримали поранення. У кінострічці знялося кілька відомих захисників.