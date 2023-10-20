"Нескорені. Поранені": фільм про українських героїв війни вже у вільному доступі

Автори документального кіно намагаються знайти відповіді на важливі запитання

Вийшов документальний фільм "Нескорені. Поранені" про життя героїв війни після отриманих травм — невигадані історії Тайри (Юлії Паєвської), Ігоря Гордійчука, Юрія Гудименка, Дениса Кривенка, Олексія Притули та Аліни Вяткіної. Про це повідомив офіцер ЗСУ Мирослав Гай на своїй Fаcebook-сторінці.

"Якою ціною Україна звільняє кожен сантиметр своєї землі від російських загарбників та чи готове суспільство та міста до повернення додому тих, завдяки кому ми виборюємо право жити у своїй країні? Відповіді на ці запитання намагаються знайти автори документального кіно "Нескорені. Поранені". У ньому вони розповіли про життя українських військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення під час бойових дій", — пише Мирослав Гай.

"Мене постійно питають: як ти почуваєшся? Я кажу, що мені все одно, — розповідає Денис Кривенко, фахівець першого контакту Superhumans Center, який втратив на війні обидві ноги та ліву руку. — Так, я воював, але зараз я відновлююсь. Я хочу жити як і всі: прийти на пляж, відпочити, покупатися, посмажити шашлик… Я не зациклююся на своїх пораненнях. Навіть зараз більше в місто почав виїжджати, щоб показати, скільки нас буде таких інклюзивних людей".

Фільм "Нескорені. Поранені" як раз і був створений для привернення уваги суспільства до проблем, з якими зіштовхуються постраждалі внаслідок війни. Неможливо осягнути, через що проходить людина, яка отримала складні поранення, підкреслює Мирослав Гай. Все частіше можна побачити на вулиці людину з протезом, в кріслі колісному, з милицями, з опіками та іншими видимими наслідками уражень.

"Наші міста та суспільство виявилися неготовими до цього: відсутність пандусів, погляди та реакції людей на вулицях, ніяковість та недоречні питання. Тому ми вирішили поспілкуватися з військовими, ветеранами, а також з психологом та представниками реабілітаційного центру, щоб знайти порозуміння та контакт у суспільстві", — коментує вихід стрічки сопродюсер Кирило Нечмоня.

Стрічка "Нескорені. Поранені" вже доступна до перегляду на YouTube.

Перший фільм з циклу про партизанський рух на тимчасово окупованих територіях вийшов на екрани ще у лютому 2023 року, його також можна подивитися на YouTube-каналі MIR&CO PRODUCTION.

"Прошу подивитися, — звернувся до спільноти Мирослав Гай. — Це все — історія України".