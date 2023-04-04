У річницю визволення Бучі "Тайра" в Нью-Йорку закликала покарати росіян за катування та знущання з українських полонених

Захід викликав величезну зацікавленість серед іноземців

У день визволення Бучі – у Нью-Йорку, за 100 метрів від ООН, за сприяння Офісу Президента України відкрилася міжнародна виставка "Ukraine. Crucifixion. Tribunal", яку присвячено злочинам Російської Федерації в Україні. Відкриття відбулось напередодні розгляду в ООН питання про створення Міжнародного трибуналу, який має притягнути Росію до відповідальності за злочини агресії.

Засновниця БФ "Мрія", легендарна "Тайра", Юлія Паєвська вкотре нагадала міжнародній спільноті про важливість покарання росіян за злочини: "Кожен день воїни платять своєю кров’ю та життям за ідею свободи, незалежності та законності не лише своєї країни, а й усього світу. Це вирішальна битва між імперією зла та світом вільних людей, яка щохвилини забирає все більше життів, їй необхідно якомога швидше покласти край. Це покладе кінець стражданням і забезпечить людству передбачуване майбутнє, адже якщо лиходій залишиться безкарним, він вчинить новий злочин", – наголосила Тайра.

На відкритті були присутні понад 50 послів, зокрема, США, G7, Європейського Союзу, Японії, Канади, Австралії, політики, бізнесмени, експерти, журналісти, а також українські військові, що проходять реабілітацію в США. У відеозверненні до них Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зло має бути покарано.

"Росія має відповідати за кожне спалене українське місто та село, за кожне зруйноване життя, за кожну українську родину, знищену російськими ракетами, бомбами та мінами", – сказав Президент.

На необхідності розслідування та покарання російських злочинів проти цивільного населення, дітей та українських військовополонених в своїх виступах наголосили Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та засновник фонду "Україна XXI століття" Богдан Губський.

Виставка викликала величезну зацікавленість серед дипломатичної спільноти.

Надзвичайно важливо, щоб свідчення російських звірств – артефакти, представлені на виставці та зібрані впродовж року в щойно деокупованих населених пунктах України, на власні очі побачили якомога більше людей – упевнена засновниця БФ "Мрія", учасниця оборони Маріуполя "Тайра", яка сама пережила російський полон.