"Нескорені. Поранені": фильм об украинских героях войны уже в свободном доступе

Авторы документального кино пытаются найти ответы на важные вопросы

Вышел документальный фильм "Нескорені. Поранені" о жизни героев войны после полученных травм — непридуманные истории Тайры (Юлии Паевской), Игоря Гордийчука, Юрия Гудыменко, Дениса Кривенко, Алексея Притулы и Алины Вяткиной. Об этом сообщил офицер ВСУ Мирослав Гай на своей Facebook-странице.

"Какой ценой Украина освобождает каждый сантиметр своей земли от российских захватчиков и готово ли общество и города к возвращению домой тех, благодаря кому мы боремся за право жить в своей стране? Ответы на эти вопросы пытаются найти авторы документального кино "Нескорені. Поранені". В нем они рассказали о жизни украинских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время боевых действий", — пишет Мирослав Гай.

"Меня постоянно спрашивают: как ты чувствуешь себя? Я говорю, что мне все равно, — рассказывает Денис Кривенко, специалист первого контакта Superhumans Center, потерявший на войне обе ноги и левую руку. — Да, я воевал, но сейчас я восстанавливаюсь. хочу жить как и все: прийти на пляж, отдохнуть, покупаться, пожарить шашлык… Я не зацикливаюсь на своих ранениях. Даже сейчас больше в город начал ездить, чтобы показать, сколько нас будет таких инклюзивных людей".

Фильм "Нескорені. Поранені" как раз и был создан для привлечения внимания общества к проблемам, с которыми сталкиваются пострадавшие в результате войны. Невозможно постичь, через что проходит человек, получивший сложные ранения, подчеркивает Мирослав Гай. Все чаще можно увидеть на улице человека с протезом, в колесном кресле, с костылями, с ожогами и другими видимыми последствиями поражений.

"Наши города и общество оказались не готовы к этому: отсутствие пандусов, взгляды и реакции людей на улицах, неловкость и неуместные вопросы. Поэтому мы решили пообщаться с военными, ветеранами, а также с психологом и представителями реабилитационного центра, чтобы найти взаимопонимание и контакт в обществе", — комментирует выход фильма сопродюсер Кирилл Нечмоня.

Лента "Нескорені. Поранені" уже доступна для просмотра на YouTube.

Первый фильм из цикла о партизанском движении на временно оккупированных территориях вышел на экраны еще в феврале 2023 года, его можно посмотреть на YouTube-канале MIR&CO PRODUCTION.

"Прошу посмотреть, — обратился к сообществу Мирослав Гай. — Это все — история Украины".