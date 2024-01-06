Документальный фильм про Мариуполь попал в лонг-лист британской премии в двух номинациях: что известно

Шорт-лист будет известен 18 января

В длинный список британской премии BAFTA Film Awards попал документальный фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе", который в 2023 году номинировали на "Оскар". Кинолента попала в две номинации — "Лучший документальный фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке".

В каждой их них в длинном списке есть по 10 претендентов, а шорт-лист будет опубликован уже 18 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте британской премии.

Из 10 фильмов в каждой номинации отберут по 5, которые и попадут в шорт-лист. Известно, что голосование будет проходить на протяжении недели, с 5 по 12 января.

Церемония вручения наград состоится 18 февраля. Отметим, что BAFTA Film Awards является британским аналогом всемирно известной премии "Оскар". Ежегодно лучшие фильмы в разных категориях выбирает Британская академия телевидения и киноискусства.

Фильм "20 дней в Мариуполе"

Это работа военного корреспондента, фотографа и писателя Мстислава Чернова. Документальный фильм стал режиссерским дебютом для него. Над этой картиной также трудились фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Творческое трио за эту работу получило Пулитцеровскую премию. Чернов, Малолетка и Степаненко были последними гражданскими журналистами в городе.

Кинолента рассказывает о начале боевых действий в Мариуполе после вторжения РФ в Украину в 2022 году. В документальном фильме показали, как захватчики стирали город с лица земли.

В Украине "20 дней в Мариуполе" собрал только за первый уик-энд проката сумму в 500 тысяч гривен. Он стал самым кассовым документальным фильмом страны.

Мировая премьера ленты состоялась на американском фестивале независимого кино "Санденс". Фильм тогда получил приз зрительских симпатий.

Отметим, что кинолента "20 дней в Мариуполе" также вошла в лонг-листы премии "Оскар" в двух категориях. Это "Лучший международный фильм" и "Лучший документальный фильм". Номинантов, которым посчастливится попасть в шорт-листы, назовут 23 января 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине выпустили документальный фильм "Нескорені. Поранені", в котором рассказывают о жизни военнослужащих, получивших ранение. В киноленте снялись несколько известных защитников.