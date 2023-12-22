Український фільм про Маріуполь номіновано на "Оскар": подробиці

Фільм створений українським воєнним кореспондентом та режисером Мстиславом Черновим

Вперше в історії фільм цілком українського виробництва потрапив відразу до двох офіційних коротких списків Американської кіноакадемії, які будуть розглядатися для номінації на 96-й "Оскар". Це документальний фільм "20 днів у Маріуполі".

Про це сказано в офіційному повідомленні на сайті Американської кіноакадемії. Цікаво, що цей фільм – перше за всю історію незалежності суто українське кіно, яке потрапило до шортлистів; раніше туди потрапляли тільки кінострічки спільного виробництва.

Фільм створений українським воєнним кореспондентом та режисером Мстиславом Черновим, який у березні 2022 року разом із фотографом Євгеном Малолєткою були останніми цивільними журналістами, що залишалися у блокованому Маріуполі. Основою для фільму стали відеодокументи, які створив Чернов, поки був у місті.

У фільму є шанси потрапити у перелік номінантів, оголошення про який станеться за два місяці до церемонії. З 15 претендентів буде відібрано по 5 фіналістів, і американське видання Variety вже внесло "20 днів у Маріуполі" у свій прогноз номінантів.

"20 днів у Маріуполі" можуть номінувати у двох категоріях – "Повнометражний документальний фільм" і "Міжнародний повнометражний фільм". Сама церемонія відбудеться 11 березня 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що увечері 14 грудня в окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух. За попередніми даними, "прилетіло" на територію бетонного заводу, де базуються російські військові.

У центрі тимчасово окупованого Маріуполя окупанти встановлюють памʼятник "вождю світового пролетаріату". Йдеться про Леніна, численні монументи якого Україна демонтувала у місті. При цьому відновлювати місто терористи не планують – воно все ще напівзруйноване.