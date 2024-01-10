Крушил дома и устраивал взрывы: на Флориду обрушился торнадо, эффектные видео

Сообщают, что смерч унес жизни 4 человек

Разрушительные торнадо пронеслись по восточному побережью США в первые дни 2024 года. Больше всего пострадали города Марианна, Панама-Сити и Форт-Лодердейл.

Здесь торнадо задел конструкции, линии электропередач и морские суда. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, смерч унес жизни 4 человек. Как минимум 87 тысяч жителей остаются без электроэнергии.

В сети появляются фото и видео стихийного бедствия, разрушающего все на своем пути. Очевидцы наблюдали воронкообразные облака, водяные смерчи и разрушительные порывы ветра.

На кадрах также видно, как под вихрем происходят взрывы, после которых в городе на время гаснет свет. На какие-то секунды вихрь и вовсе становится огненным.

Синоптики предупредили, что в ближайшие дни погодные условия во Флориде могут ухудшиться. Ожидается еще один мощный шторм, который движется к восточной части страны.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Одессе наблюдали необычное погодное явление – клубы пара поднялись над морем. Благодаря этому водная гладь начала "парить".