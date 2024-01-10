Трощив будинки та влаштовував вибухи: на Флориду обрушився торнадо, ефектні відео

Повідомляють, що смерч забрав життя 4 людей

Руйнівні торнадо пронеслися східним узбережжям США в перші дні 2024 року. Найбільше постраждали міста Маріанна, Панама-Сіті та Форт-Лодердейл.

Тут торнадо зачепили конструкції, лінії електропередач і морські судна. Про це пише New York Post.

За даними видання, смерч забрав життя 4 людей. Щонайменше 87 тисяч мешканців залишаються без електроенергії.

У мережі з’являються фото та відео стихійного лиха, яке руйнує все на своєму шляху. Очевидці спостерігали воронкоподібні хмари, водяні смерчі та руйнівні пориви вітру.

На кадрах також видно, як під вихором відбуваються вибухи, після них у місті на деякий час гасне світло. На личені секунди вихор і зовсім стає вогненним.

Синоптики попередили, що найближчими днями погодні умови у Флориді можуть погіршитися. Очікується ще один потужний шторм, який прямує до східної частини країни.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в Одесі спостерігали незвичайне погодне явище – клуби з пара піднялися над морем. Завдяки цьому водна гладь почала "парити".