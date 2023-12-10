США прокотився потужний шторм з торнадо: він приніс колосальні руйнування та смерті (відео)

Без світла залишилися десятки тисяч людей

По США пронісся потужний шторм і торнадо. Негода вже встигла забрати життя кількох громадян.

Про це пише ВВС. Повідомляється, що стихія розбушувалася у штаті Теннессі 9 листопада, переважно на півдні. Усього за добу багато будинків у регіоні було зруйновано, близько 60 тисяч місцевих жителів залишилися без електрики. Вже відомо, що через погодні умови загинули щонайменше 6 людей.

"Три людини загинули в північному передмісті Нешвілла, столиці штату. Двоє дорослих і одна дитина загинули в місті Кларксвілл приблизно за 80 км на північний захід від Нешвілла", — йдеться в матеріалі.

При цьому ще десятки людей постраждали. 23 особи звернулися за допомогою до медиків.

Мер Кларксвілла Джо Піттс оголосив надзвичайний стан, а також комендантську годину, яка діятиме і в неділю.

"Це жахливі новини, і наші серця розбиті в думках про тих, хто втратив близьких, – сказав Піттс. – Місто готове допомогти їм у скрутну хвилину".

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно перевернуті автомобілі, вирвані з коренем дерева та колосальні пошкодження інфраструктури. Також на деяких з них можна побачити сам торнадо.

Місцеві чиновники закликали людей триматися подалі від доріг, оскільки аварійні служби реагують на ситуацію у різних районах.

"Ми все ще знаходимося на етапі пошуково-рятувальних робіт", — йдеться у повідомленні округу Монтгомері.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Крим навалився "шторм століття".