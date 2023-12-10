По США прокатился мощный шторм с торнадо: он принес колоссальные разрушения и смерти (видео)

Без света остались десятки тысяч человек

По США пронесся мощный шторм и торнадо. Непогода уже успела унести жизни нескольких граждан.

Об этом пишет BBC. Сообщается, что стихия разбушевалась в штате Теннесси 9 ноября, преимущественно на юге. Всего за сутки многие дома в регионе были разрушены, около 60 тысяч местных жителей остались без электричества. Уже известно, что из-за погодных условий погибли по меньшей мере 6 человек.

"Три человека погибли в северном пригороде Нэшвилла, столицы штата. Двое взрослых и один ребенок погибли в городе Кларксвилл примерно в 80 км к северо-западу от Нэшвилла", — говорится в материале.

При этом еще десятки людей пострадали. 23 человека обратились за помощью к медикам.

Мэр Кларксвилла Джо Питтс объявил чрезвычайное положение, а также комендантский час, который будет действовать и в воскресенье.

"Это ужасные новости, и наши сердца разбиты в мыслях о тех, кто потерял близких, – сказал Питтс. – Город готов помочь им в трудную минуту".

На видео, опубликованных в социальных сетях, видны перевернутые автомобили, вырванные с корнем деревья и колоссальные повреждения инфраструктуры. Также на некоторых из них можно заметить сам торнадо.

Местные чиновники призвали людей держаться подальше от дорог, поскольку аварийные службы реагируют на ситуацию в разных районах.

"Мы все еще находимся на этапе поисково-спасательных работ", — говорится в сообщении округа Монтгомери.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Крым навалился "шторм века".