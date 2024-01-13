Худший вариант для Китая: на Тайване избрали нового президента

Оппоненты политика уже признали поражение

На выборах на Тайване побеждает кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), которая выступает против сближения с Китаем и ориентируется в своей политике на страны Запада.

Как информирует NPR, новым избранным президентом Тайваня стал Лай Цзинде, который набрал 40,1% всех голосов. Его оппоненты уже признали поражение и поздравили его с победой.

Противостояли ему Хоу Юи из Гоминьдана, который выступает за сближение с Китаем (33,5% голосов) и центрист Кэ Вэньчжэ из Тайванской народной партии (26,5%).

Второй тур голосования на Тайване не предусмотрен — кандидат, набравший большее количество голосов в первом туре, становится победителем. Стоит отметить, что предшественница нового президента Цай Инвень тоже является представительницей ДПП и побеждала на выборах дважды, то есть избиратели на острове с 2016 года стабильно голосуют за сближение с Западом, а не с Китаем.

Стоит отметить, что в Пекине обвиняли новоизбранного президента Тайваня в "сепаратизме", а также ввели санкции против его кандидата на пост вице-президента Бихима Сяо.

Аналитики считают, что текущие результаты выборов станут наиболее оптимальными для Запада, но наиболее неудобными для Китая. Поэтому они считают, что вскоре напряжение между Тайбеем и Пекином существенно обострятся.

Как сообщалось ранее, эксперты считают, что в случае возможного нападения Китая на Тайвань и участия в этом конфликте США последствия для мировой экономики будут намного серьезнее, чем от военных действий в Украине и пандемии COVID.