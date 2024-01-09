Украина и COVID и рядом не стояли: Bloomberg оценил последствия возможной войны за Тайвань

Bloomberg оценил последствия войны за Тайвань в $10 трлн

В случае возможного нападения Китая на Тайвань и участия в этом конфликте США, которые обещали защищать остров, последствия для мировой экономики будут намного серьезнее, чем от военных действий в Украине и пандемии COVID. Вероятная война за Тайвань может обойтись миру в $10 трлн.

Эта сумма соответствует примерно 10% мирового ВВП. Такой прогноз сделали аналитики Bloomberg.

В агентстве акцентировали на том, что Тайвань является крупнейшим производителем полупроводников, которые используются в электронных устройствах по всему миру. Кроме того, Тайваньский пролив — один из самых загруженных морских маршрутов.

В случае военного конфликта, самым серьезным ударом для крупных экономик и мира в целом станет отсутствие чипов и других полупроводников. Значительные потери понесут различные отрасли — от производства ноутбуков, планшетов и смартфонов до автомобилестроения.

Среди последствий войны Bloomberg назвал:

уничтожение экономики Тайваня, падение ВВП на 40%;

падение ВВП Китая на 16,7% из-за разрыва отношений с основными торговыми партнерами и отсутствия доступа к полупроводникам;

снижение ВВП США на 6,7%;

снижение мирового ВВП на 10,2%, при этом сильнее всего пострадают Южная Корея, Япония и другие страны Восточной Азии.

Аналитики предполагают, что в случае блокады острова со стороны материкового Китая экономика Тайваня снизится на 12,2%. Для Китая, США и мира в целом снижение ВВП составит 8,9%, 3,3% и 5% соответственно.

Есть еще один сценарий развития событий. Во втором варианте, по прогнозу Bloomberg Economics, мир по-прежнему потеряет доступ к полупроводникам, производимым на Тайване, но последствия для мировой торговли, судоходства и финансового рынка будут менее серьезными.

В агентстве отметили, что будущее Тайваня во многом зависит от выборов на острове, назначенных на 13 января. На пост президента претендуют кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ, а также кандидаты от двух крупнейших оппозиционных партий — Гоминьдана и Тайваньской народной партии — Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ.

В Bloomberg отметили, что первый кандидат не планирует нарушать отношения с Пекином. При этом в прошлом он называл себя "прагматичным борцом за независимость Тайваня". Для Пекина, который считает остров частью своей территории, такое стремление к независимости может стать решающим.

Двое других кандидатов обещают предпринять шаги по улучшению отношений с Китаем, "не жертвуя при этом фактической независимостью острова".

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил об исторической необходимости воссоединения с Тайванем. В ответ на это действующий президент Тайваня Цай Инвэнь заявил, что курс Тайбэя в отношениях с Пекином должен определяться волей народа, а мир между странами — основываться на достоинстве.

Ранее "Телеграф" писал, что Китай продает России важное для "оборонки" оборудование.