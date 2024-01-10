Угроза нападения КНР на Тайвань: какова вероятность захвата острова

Чем меньше будет экономический эффект, тем больше вероятность нападения КНР на Тайвань, говорят эксперты

В субботу, 13 января, в Тайване состоятся президентские и парламентские выборы. Их результаты могут не понравится Китайской Народной Республике, частью которой де-юре считается Тайвань, де-факто являющийся самостоятельным государством. А нападение КНР на остров с последующим втягиванием в конфликт США может означать, по сути, официальное начало Третьей мировой войны, которая уже вовсю идет в гибридном формате.

Последствия для мировой экономики от сражения за Тайвань будут намного серьезнее, чем от военных действий в Украине и пандемии COVID, уверяет Bloomberg. Эксперты оценили для "Телеграфа" вероятность горячего конфликта КНР и Тайваня в ближайшем будущем.

Войны за Тайвань можно избежать

Политолог-международник, политический эксперт аналитического центра "Фонд гражданской дипломатии" Георгий Кухалейшвили рассуждает так:

"Осторожный алармизм (тревога) оправдан в условиях слома старого Ялтинско-Потсдамского миропорядка и формирования непредсказуемого многополярного мира, где каждое более-менее сильное в экономическом и военном плане государство позволяет себе играть мускулами. Но это не значит, что полномасштабный вооруженный конфликт при участии КНР, Тайваня и США неминуем, если тайванцы изберут сторонника независимости — кандидата от Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ.

Журналисты Bloomberg четко прописали экономические потери в 10 трлн долларов, которые может принести эта война. А это, понятно, не выгодно ни Штатам, ни Китаю, которые переживают кризисные явления в экономике".

Например, в США, поясняет эксперт, крайне непопулярно увеличивать военные расходы, учитывая то, что даже предоставление военной помощи Украине затягивается. Китай же, по мнению политолога-международника, понимает, что агрессия против Тайваня сулит жесткие санкции и создает риски похоронить торгово-экономические отношения с США и ЕС.

"Ни Россия, ни Иран с Беларусью никогда не станут альтернативой Западу в плане торговли и инвестиций. Взаимозависимость США и Китая в сфере бизнеса настолько велика, что, какими бы ни были политические разногласия правящих элит, чисто экономически война не выгодна ни американскому, ни китайскому обществу", — подчеркивает Георгий Кухалейшвили.

Что касается перспективы успеха военной операции по захвату Тайваня, то, даже не будучи военным экспертом, можно догадаться, что подобного опыта у Китая не было — и сам рельеф острова неудобен для высадки десанта, отмечает собеседник "Телеграфа". А массированные авиаудары — также рискованный шаг, поскольку в случае уничтожения предприятий по производству микрочипов для Китая исчезнет всякий смысл в присоединении Тайваня, отмечает Георгий Кухалейшвили. Тайваньская экономика, акцентирует он, нужна Пекину как дополнение.

"Если воссоединение с Гонконгом в 1990-х открыло Китаю окно в международную торговлю, то интеграция Тайваня нужна для усиления возможностей страны в производстве электроники для гражданского рынка и нужд военных", — поясняет эксперт.

По его мнению, не стоит сравнивать китайскую угрозу для Тайваня с российской угрозой для Украины.

"В отличие от Украины Тайвань связан договорными обязательствами в сфере безопасности с США. Американцы поставляют оружие на остров, готовят местных военных. Сценарий войны с Китаем наверняка был неоднократно отработан на совместных учениях. При необходимости корабли Тихоокеанского флота США прикроют воздушное пространство Тайваня от ракетных и авиаударов Китая и не допустят морской блокады острова китайским флотом.

Вопрос лишь в средствах и политической воле, которой администрации Байдена не хватает, — констатирует Георгий Кухалейшвили. — Впрочем, не нужно сравнивать Тайвань и Украину. Ведь Тайвань наряду с Японией и Южной Кореей — оплот американских интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если Байден сдаст остров без боя китайцам, тогда на интересах США в регионе можно ставить крест".

Американцы не уступят китайцам часть своего пирога в мировой экономике, уверен эксперт. А вероятность войны с США является сдерживающим фактором для Китая, считает он.

"Наконец, надо понимать, что "незалежник" Лай Циндэ — не фанатик, а прагматик. Его позиция сводится к тому, что Тайвань и так является независимым государством в современном мире — и принимать какие-либо декларации нет смысла. Он не станет злить Китай, а продолжит линию предыдущих лет. Не факт, что после выборов прогрессивные демократы получат монобольшинство в парламенте.

Участие в гонке националистической партии Гоминьдан (во главе с мэром Нового Тайбэя — Хоу Юйем, сторонником диалога с КНР) и Тайваньской народной партии (во главе с умеренным Кэ Вэньчжэ, бывшим мэром Тайбэя) разбавит курс в сторону построения отдельной тайваньской идентичности", — прогнозирует Георгий Кухалейшвили.

Он полагает, что в положении острова может сохраниться статус-кво: Тайвань продолжит оставаться частично признанным государством, а Китай — искать пути договориться о воссоединении мирным путем.

"Потому, что военная альтернатива невыгодна самому Китаю", — резюмирует политолог-международник.

Как Запад подталкивает Китай к агрессии

По мнению эксперта по Восточной Азии Алексея Живоры, вероятность горячего конфликта КНР и Тайваня ничтожна — и не зависит от результатов выборов на последнем.

"Самым большим гарантом де-факто независимости Тайваня является его уникальная позиция в цепочке производства полупроводников, а именно компания TSMC, от продукции которой без преувеличения зависит бо́льшая часть мира", — поясняет эксперт.

В то же время, продолжает он, в США заметен тренд на открытие своего производства чипов и переориентацию цепочек поставок в обход Китая.

"Со своей стороны КНР, которая всё больше страдает от ограничения доступа к западным технологиям, ищет возможности и постепенно развивает собственную способность не только производить, но и проектировать их с нуля", — отмечает Алексей Живора.

Тем не менее, акцентирует он, периодические жесткие политические заявления Пекина, особенно на фоне эффекта от российско-украинской войны, а также расширение возможностей армии КНР, воспринимаются всё серьезнее среди союзников Тайваня.

"В большинстве своем бизнес-среда условного Запада своей реакцией на эти заявления, а именно постепенным выводом финансовых активов, сокращением сотрудничества с Тайванем и вообще уменьшением стратегической зависимости, создает политический вакуум вокруг острова. Что и поощряет Китай к дальнейшей агрессии — будь то морская блокада или полномасштабная война", — подчеркивает эксперт.

По его словам, чем меньше потенциальный экономический эффект от нападения КНР на Тайвань для стран-союзниц последнего, тем больше вероятность этого самого нападения. Которое, при условии сохранения текущего тренда, имеет все шансы произойти до конца десятилетия.