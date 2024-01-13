Найгірший варіант для Китаю: на Тайвані обрали нового президента

Опоненти політика вже визнали поразку

На виборах на Тайвані перемагає кандидат від керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП), яка виступає проти зближення з Китаєм та орієнтується у своїй політиці на країни Заходу.

Новим обраним президентом Тайваню став Лай Цзінде, який набрав 40,1% всіх голосів. Його опоненти вже визнали поразку та привітали її з перемогою.

Протистояли йому Хоу Юї з Гоміньдану, який виступає за зближення з Китаєм (33,5% голосів) та центрист Ке Веньчже з Тайванської народної партії (26,5%).

Другого туру голосування на Тайвані не передбачено — кандидат, який набрав більшу кількість голосів у першому турі, стає переможцем. Варто зазначити, що попередниця нового президента Цай Інвень також є представницею ДПП і перемагала на виборах двічі, тобто виборці на острові з 2016 року стабільно голосують за зближення із Заходом, а не з Китаєм.

Варто зазначити, що у Пекіні звинувачували новообраного президента Тайваню у "сепаратизмі", а також ввели санкції проти його кандидата на посаду віцепрезидента Біхіма Сяо.

Аналітики вважають, що результати виборів стануть найбільш оптимальними для Заходу, але найбільш незручними для Китаю. Тому вони вважають, що незабаром напруга між Тайбеєм та Пекіном суттєво загостриться.

Як повідомлялося раніше, експерти вважають, що у разі можливого нападу Китаю на Тайвань та участі в цьому конфлікті США наслідки для світової економіки будуть набагато серйознішими, ніж від військових дій в Україні та пандемії COVID.