Укр

В Конгрессе согласовали очередное временное финансирование правительства: основной бюджет все еще не утвердили

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
Читати українською
Автор
Временное финансирование позволит правительству США работать еще два месяца Новость обновлена 14 января 2024, 05:50
Временное финансирование позволит правительству США работать еще два месяца. Фото reporter.kg

США до сих пор не могут утвердить собственный бюджет

В Палате представителей и Сенате Конгресса США достигли договоренности по поводу очередного проекта временного финансирования правительства США – на этот раз до начала марта. Временное финансирование принимается, поскольку обе партии – демократы и республиканцы – снова не достигли соглашения по правительственному бюджету.

Об этом сообщает издание Politico. Новая схема финансирования правительства позволит федеральным учреждениям работать до 1 и 8 марта соответственно.

Финансирование позволит избежать "шатдауна" – временной приостановки работы правительства в связи с отсутствием денег. Предварительное финансирование позволяло работать учреждениям до середины января.

Напомним, как писал "Телеграф", президент США Джо Байден уверен, что мир переживает переломный момент в истории. Существует угроза демократии, перед которой необходимо сплотиться, укреплять союзы и отношения с партнерами.

Между тем, Сенат США в понедельник, 8 января, не смог утвердить помощь для Украины в размере 61 млрд долларов. Все потому, что сенаторы не смогли достичь единого мнения по укреплению защиты границы с Мексикой, а без этого вопроса поддержка Украины не обсуждается.

Байден заявил, что конгрессмены и другие представители Республиканской партии вынуждены будут "много за что заплатить", если они не прекратят свои политические ссоры в Конгрессе и не проголосуют за выделение финансирования на военные нужды Украины. Это не угроза, а предупреждение.