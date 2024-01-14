В Конгрессе согласовали очередное временное финансирование правительства: основной бюджет все еще не утвердили

США до сих пор не могут утвердить собственный бюджет

В Палате представителей и Сенате Конгресса США достигли договоренности по поводу очередного проекта временного финансирования правительства США – на этот раз до начала марта. Временное финансирование принимается, поскольку обе партии – демократы и республиканцы – снова не достигли соглашения по правительственному бюджету.

Об этом сообщает издание Politico. Новая схема финансирования правительства позволит федеральным учреждениям работать до 1 и 8 марта соответственно.

Финансирование позволит избежать "шатдауна" – временной приостановки работы правительства в связи с отсутствием денег. Предварительное финансирование позволяло работать учреждениям до середины января.

Напомним, как писал "Телеграф", президент США Джо Байден уверен, что мир переживает переломный момент в истории. Существует угроза демократии, перед которой необходимо сплотиться, укреплять союзы и отношения с партнерами.

Между тем, Сенат США в понедельник, 8 января, не смог утвердить помощь для Украины в размере 61 млрд долларов. Все потому, что сенаторы не смогли достичь единого мнения по укреплению защиты границы с Мексикой, а без этого вопроса поддержка Украины не обсуждается.

Байден заявил, что конгрессмены и другие представители Республиканской партии вынуждены будут "много за что заплатить", если они не прекратят свои политические ссоры в Конгрессе и не проголосуют за выделение финансирования на военные нужды Украины. Это не угроза, а предупреждение.