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В Конгресі погодили чергове тимчасове фінансування уряду: основний бюджет все ще не затвердили

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Тимчасове фінансування дозволить уряду США працювати ще два місяці Новина оновлена 14 січня 2024, 05:50
Тимчасове фінансування дозволить уряду США працювати ще два місяці. Фото reporter.kg

США досі не можуть затвердити власний бюджет

У Палаті представників та Сенаті Конгресу США досягли домовленості щодо чергового проєкту тимчасового фінансування уряду США – на цей раз до початку березня. Тимчасове фінансування приймається, оскільки обидві партії – демократи та республіканці – знову не досягли угоди щодо урядового бюджету.

Про це повідомляє видання Politico. Нова схема фінансування уряду дозволить федеральним установам працювати до 1 та 8 березня відповідно.

Фінансування дозволить уникнути "шатдауна" – тимчасової призупинки роботи уряду у зв'язку з відсутністю грошей. Попереднє фінансування дозволяло працювати установам до середини січня.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", президент США Джо Байден упевнений, що світ переживає переломний момент в історії. Існує загроза для демократії, перед якою необхідно згуртуватися, зміцнювати союзи та відносини з партнерами.

Тим часом Сенат США у понеділок, 8 січня, не зміг затвердити допомогу для України у розмірі 61 млрд доларів. Все через те, що сенатори не змогли досягти єдиної думки щодо зміцнення захисту кордону з Мексикою, а без цього питання підтримка України не обговорюється.

Байден заявив, що конгресмени та інші представники Республіканської партії вимушені будуть "багато за що заплатити", якщо вони не припинять свої політичні сварки у Конгресі та не проголосують за виділення фінансування на військові потреби України. Це не погроза, а попередження.