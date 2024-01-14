"Доведеться багато за що заплатити": Байден виступив з попередженням на адресу республіканців

Байден все ж вважає, що республіканці врешті-решт прийдуть до тями

Конгресмени та інші представники Республіканської партії вимушені будуть "багато за що заплатити", якщо вони не припинять свої політичні сварки у Конгресі та не проголосують за виділення фінансування на військові потреби України. Це не погроза, а попередження.

Про це заявив президент США Джозеф Байден, сказано у пресрелізі на сайті Білого дому. Байден виступив на тлі політичних суперечок щодо пакету допомоги американським союзникам, в тому числі Україні.

"Ну, якщо мої колеги-республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться за багато чого заплатити", – сказав він.

Втім, Байден висловив сподівання, що врешті-решт республіканці у Конгресі ухвалять пакет допомоги союзникам США разом із посиленням американо-мексиканського кордону. Ухвалення цього пакету – в інтересах Сполучених Штатів.

"Ми маємо зробити серйозні зміни на кордоні. Я наполягав на цьому. Я готовий внести суттєві зміни на кордоні. Останні п’ять тижнів тривають переговори, тож я сподіваюся, що ми їх досягнемо", – резюмував він.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", президент США Джо Байден упевнений, що світ переживає переломний момент в історії. Існує загроза для демократії, перед якою необхідно згуртуватися, зміцнювати союзи та відносини з партнерами.

Тим часом Сенат США у понеділок, 8 січня, не зміг затвердити допомогу для України у розмірі 61 млрд доларів. Все через те, що сенатори не змогли досягти єдиної думки щодо зміцнення захисту кордону з Мексикою, а без цього питання підтримка України не обговорюється.