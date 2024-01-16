В Турции перевернулся пассажирский автобус: есть погибшие (видео, фото)

Автобус c пассажирами врезался в заграждения на выходе из туннеля

В Турции на трассе Мерсин-Анталия произошла авария. Там перевернулся междугородний пассажирский автобус.

В результате 9 человек погибли, 30 получили ранения. Об этом сообщает CNNTurk.

Автобус c пассажирами врезался в заграждения на выходе из туннеля и перевернулся. На место ДТП приехали 112 бригад скорой медицинской помощи, жандармерии, AFAD и пожарной охраны. Всех раненых доставили в больницы.

Губернатор Мерсина Али Хамза Пехливан заявил, что это несчастный случай и что после аварии сотрудники жандармерии провели необходимые исследования.

"Это действительно несчастный случай, мы все пострадали. Я желаю скорейшего выздоровления раненым. На место происшествия прибыли поисково-спасательные и медицинские бригады, а также сотрудники жандармерии. После аварии они провели необходимые исследования", — прокомментировал он случившееся.

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