У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: є загиблі (відео, фото)

Автобус із пасажирами врізався у загородження на виході з тунеля

У Туреччині на трасі Мерсін-Анталія сталася аварія. Там перекинувся міжміський пасажирський автобус.

В результаті 9 людей загинули, 30 отримали поранення. Про це повідомляє CNNTurk.

Автобус із пасажирами врізався у загородження на виході з тунеля та перекинувся. На місце ДТП приїхали 112 бригад швидкої медичної допомоги, жандармерії, AFAD та пожежної охорони. Усіх поранених доправили до лікарень.

Губернатор Мерсіна Алі Хамза Пехліван заявив, що це нещасний випадок і після аварії співробітники жандармерії провели необхідні дослідження.

"Це справді нещасний випадок, ми всі постраждали. Я бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. На місце події прибули пошуково-рятувальні та медичні бригади, а також співробітники жандармерії. Після аварії вони провели необхідні дослідження", — прокоментував те, що трапилося він.

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