У Польщі у ДТП загинули троє українців: деталі аварії (фото)
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Від сили удару автомобіль зімʼяло
У неділю, 31 грудня, у Польщі, окрім авіакатастрофи з невеликим літаком, сталась ще одна надзвичайна подія. На межі Глівіце та Жерниці, Сілезьке воєводство, відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України.
На жаль, троє українських чоловіків загинули. Про це повідомляє TVN24.
Зазначається, що на місці ДТП приземлився гелікоптер швидкої медичної допомоги, а також працюють пожежники та співробітники поліції. За словами речника Глівіцького відділення поліції підінспектора Марек Сломського, аварія сталася близько 12:40 на вулиці Смольницькій у Глівіцах, що веде до Жерниці.
"40-річний водій автомобіля Audi A6 на повороті дороги зіткнувся боком з автомобілем Audi A4, який їхав з протилежного боку, після чого не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і вдарився в придорожнє дерево. Троє чоловіків, які їхали в автомобілі, громадяни України, загинули на місці", – зауважив Сломський.
На фото видно, що автомобіль від сили удару сильно помʼяло.
Слідча група та прокурор зʼясовують всі обставини інциденту. Зазначається, що дорога, де сталась ДТП, була перекрита.
Раніше "Телеграф" писав, що у масштабній ДТП у турецькій провінції Сакарія загинули 10 людей та ще 59 отримали травми. Серед травмованих опинилися дві українки.