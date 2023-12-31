У Польщі у ДТП загинули троє українців: деталі аварії (фото)

Від сили удару автомобіль зімʼяло

У неділю, 31 грудня, у Польщі, окрім авіакатастрофи з невеликим літаком, сталась ще одна надзвичайна подія. На межі Глівіце та Жерниці, Сілезьке воєводство, відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України.

На жаль, троє українських чоловіків загинули. Про це повідомляє TVN24.

Зазначається, що на місці ДТП приземлився гелікоптер швидкої медичної допомоги, а також працюють пожежники та співробітники поліції. За словами речника Глівіцького відділення поліції підінспектора Марек Сломського, аварія сталася близько 12:40 на вулиці Смольницькій у Глівіцах, що веде до Жерниці.

Гелікоптер швидкої медичної допомоги прибув на місце ДТП

"40-річний водій автомобіля Audi A6 на повороті дороги зіткнувся боком з автомобілем Audi A4, який їхав з протилежного боку, після чого не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і вдарився в придорожнє дерево. Троє чоловіків, які їхали в автомобілі, громадяни України, загинули на місці", – зауважив Сломський.

На фото видно, що автомобіль від сили удару сильно помʼяло.

Рятувальники та "швидка" на місці ДТП

Автмобіль, який постраждав у ДТП

Слідча група та прокурор зʼясовують всі обставини інциденту. Зазначається, що дорога, де сталась ДТП, була перекрита.

Раніше "Телеграф" писав, що у масштабній ДТП у турецькій провінції Сакарія загинули 10 людей та ще 59 отримали травми. Серед травмованих опинилися дві українки.