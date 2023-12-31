В Польше в ДТП погибли три украинца: детали аварии (фото)
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От силы удара автомобиль смяло
В воскресенье, 31 декабря, в Польше, кроме авиакатастрофы с небольшим самолетом, произошло еще одно чрезвычайное событие. На границе Гливице и Жерницы, Силезское воеводство, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины.
К сожалению, трое украинских мужчин погибли. Об этом сообщает TVN24.
Отмечается, что на месте ДТП приземлился вертолет скорой медицинской помощи, а также работают пожарные и сотрудники полиции. По словам спикера Гливицкого отделения полиции подинспектора Марек Сломского, авария произошла около 12:40 на улице Смольницкой в Гливицах, ведущей в Жерницу.
"40-летний водитель автомобиля Audi A6 на повороте дороги столкнулся боком с ехавшим с противоположной стороны автомобилем Audi A4, после чего не справился с управлением, съехал с дороги и ударился в придорожное дерево. Трое мужчин, которые ехали в автомобиле, граждане Украины, погибли на месте", – заметил Сломский.
На фото видно, что автомобиль от силы удара сильно помяло.
Следственная группа и прокурор выясняют все обстоятельства инцидента. Отмечается, что дорога, где произошло ДТП, была перекрыта.
Ранее "Телеграф" писал, что в масштабном ДТП в турецкой провинции Сакария погибли 10 человек и еще 59 получили травмы. Среди травмированных оказались две украинки.