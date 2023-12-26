Масштабное ДТП под Днепром: столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие (фото)

Сейчас сотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства происшествия

Утром 26 декабря в Днепровском районе возле поселка Васильевка произошла масштабная авария. Там столкнулись шесть автомобилей, один из них — грузовик.

В результате ДТП травмированы шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Согласно опубликованной информации, утром в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло за пределами поселка Васильевка Солонянского поселкового территориального общества Днепровского района.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что участниками ДТП стали шесть транспортных средств. Среди них — один грузовик.

В результате аварии травмы получили шесть человек. Трое пострадавших госпитализированы.

Сейчас сотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее "Телеграф" сообщил, что актер "Молодого театра" погиб в ДТП на 25 году жизни.