ДТП во Львовской области, в котором погибли военные: следствие выяснило предварительную причину столкновения

Трагедия унесла четыре жизни

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту трагического ДТП во Львовской области, которое произошло в субботу, 16 декабря. В результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека, трое из которых военнослужащие.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР. Сотрудники бюро установили предварительную причину аварии.

По предварительным данным, находившийся за рулем автомобиля военный не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в тот момент двигался грузовик с автоприцепом.

Напомним, что трагедия произошла 16 декабря, около 15:00, на автодороге "Киев-Чоп" вблизи поселка Сможе Стрыйского района Львовской области. Все погибшие находились в легковом автомобиле, принадлежащем одной из воинских частей.

Расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения с участием военного транспорта (ч. 2 ст. 415 УК Украины).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии и назначены экспертизы. Процессуальное руководство осуществляет Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

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