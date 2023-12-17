На Львовщине легковушка влетела в фуру: много погибших, среди них военные

Пострадавшие погибли еще до приезда скорой помощи

На трассе Киев-Чоп в селе Сможе на Львовщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки Ford Focus на военных номерах и фуры. В результате погибли четыре человека.

По предварительной информации, авария случилась в момент того, как легковой автомобиль обогнал фуру. Об этом сообщает Государственная специальная служба транспорта.

"16 декабря около 14.30 во время рабочей командировки во Львовской области в результате ДТП погиб заместитель Главы Администрации Госспецтранслужбы полковник Жигунов Виктор Михайлович, подполковник Кравец Василий Викторович, солдат Сологуб Дмитрий Григорьевич и гражданка Дубровская Наталья Ивановна", — говорится в сообщении.

Виктор Жигунов

По информации источников издания ZAXID.NET, за рулем легковушки на военных номерах находился военнослужащий из Харькова. Он также оказался в числе погибших.

Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф отметили, что все четыре человека погибли на месте еще до приезда медиков. Водитель фуры получил острую реакцию на стресс. Ему была оказана медицинская помощь, а от госпитализации он отказался.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 декабря в Харьковской области произошло масштабное ДТП, — легковушка, микроавтобус и грузовик. В результате аварии погибли шесть человек.