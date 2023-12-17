На Львівщині легковик влетів у фуру: багато загиблих, серед них військові

Постраждалі загинули ще до приїзду швидкої допомоги

На трасі Київ-Чоп у селі Сможе на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика Ford Focus на військових номерах та фурах. В результаті загинули четверо людей.

За попередньою інформацією, аварія сталася в момент того, як легковий автомобіль обігнав фуру. Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.

"16 грудня близько 14.30 під час робочого відрядження у Львівській області внаслідок ДТП загинув заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Дубровська Наталія Іванівна", — йдеться у повідомленні.

Віктор Жигунов

За інформацією джерел видання ZAXID.NET, за кермом легковика на військових номерах знаходився військовослужбовець із Харкова. Він також опинився серед загиблих.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що всі чотири особи загинули на місці ще до приїзду медиків. Водій фури отримав гостру реакцію на стрес. Йому було надано медичну допомогу, а від госпіталізації він відмовився.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 грудня в Харківській області сталася масштабна ДТП, — легковик, мікроавтобус і вантажівка. Внаслідок аварії загинули шестеро людей.