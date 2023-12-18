ДТП на Львівщині, у якому загинули військові: слідство зʼясувало попередню причину зіткнення

Трагедія забрала чотири житті

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом трагічного ДТП у Львівській області, яке сталось у суботу, 16 грудня. Унаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинуло четверо людей, троє з яких військовослужбовці.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. Працівники бюро встановили попередню причину аварії.

За попередніми даними, військовий, який перебував за кермом автомобіля, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де в той момент рухалась вантажівка з автопричепом.

Нагадаємо, що трагедія сталася 16 грудня, близько 15:00, на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу селища Сможе Стрийського району на Львівщині. Усі загиблі знаходились у легковому автомобілі, який належить одній з військових частин.

Розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за участі військового транспорту (ч. 2 ст. 415 КК України).

Наразі встановлюються всі обставини трагедії та призначено експертизи. Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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