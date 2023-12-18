У Львові пасажирський автобус задавив прокурора: що відомо про загиблого

Аварія сталась в межах "зебри"

У неділю, 17 грудня, у Львові водій автобуса збив на смерть працівника прокуратури. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 21.30, на площі Двірцевій.

Про це повідомляє поліція Львівщини. Водія транспортного засобу затримали.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса "Electron", 43-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, яким виявився 35-річний Святослав Проць.

Площа Двірцева на мапі

Унаслідок отриманих травм від ДТП чоловік помер на місці події. На фото, які публікує поліція, видно, що аварія сталась в межах пішохідного переходу.

У Львівській прокуратурі підтвердили, що водій автобуса збив їхнього працівника Святослава Проця. Зазначається, що без чоловіка та батька залишилась дружина та маленька донечка.

"Із великим сумом повідомляємо, що вчора, 17 грудня, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув Святослав Проць, заступник начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю. Святослав присвятив роботі в органах прокуратури 11 років життя", – йдеться у повідомленні.

Святослав Проць

Правоохоронці повідомляють, що водій маршрутного таксі затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліція встановлює обставини події.

Раніше "Телеграф" писав, що на трасі Київ-Чоп у селі Сможе на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика Ford Focus на військових номерах та фурах. В результаті загинули четверо людей.