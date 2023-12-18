Кортеж Байдена потрапив у ДТП: що з президентом США (фото, відео)

Водій намагався покинути місце аварії

Ввечері в неділю, 17 грудня, у штаті Делавер кортеж чинного президента США Джо Байдена став учасником ДТП. Невідомий автомобіль в'їхав в один з позашляховиків, який є частиною президентського кортежу.

Аварія сталась в той момент, коли подружжя Байденів залишало передвиборчий штаб. Про це інформує Reuters.

Як зазначають свідки події, коли Байден йшов від передвиборчого штабу до свого броньованого авто, у припаркований позашляховик, який охороняв кортеж президента, врізався сріблястий седан з номерами Делаверу. ДТП сталась у центрі міста Вілмінгтон о 20:07 у неділю 17 грудня.

Джо Байден прямує до авто

Джо Байден відповів на питання журналістів

Цей момент потрапив на камеру репортерів, які ставили питання президенту за декілька секунд до аварії. На кадрах видно, як агенти спецслужб поспіхом супроводжують Байдена до автомобіля після зіткнення.

Президента посадили в автомобіль, де вже сиділа його дружина, та оперативно відвезли до їхнього будинку у Вілмінгтоні.

Джилл Байден прямує до авто

Седан, який спричинив ДТП, спробував продовжити рух на перекритому перехресті, але його швидко оточили співробітники служби безпеки. На водія наставили зброю та наказали йому підняти руки вгору.

Раніше "Телеграф" писав, що у Словаччині сталася серйозна дорожньо-транспортна подія з багатьма постраждалими. Автобус з України з 53 пасажирами та двома водіями перекинувся на автодорозі.