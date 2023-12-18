Кортеж Байдена попал в ДТП: что с президентом США (фото, видео)

Водитель пытался покинуть место аварии

Вечером в воскресенье, 17 декабря, в штате Делавер кортеж действующего президента США Джо Байден стал участником ДТП. Неизвестный автомобиль въехал в один из внедорожников, являющийся частью президентского кортежа.

Авария произошла в тот момент, когда семья Байденов покидала предвыборный штаб. Об этом информирует Reuters.

Как отмечают свидетели происшествия, когда Байден уходил от предвыборного штаба к своему бронированному авто, в припаркованный внедорожник, охранявший кортеж президента, врезался серебристый седан с номерами Делавера. ДТП произошло в центре города Уилмингтон в 20:07 в воскресенье 17 декабря.

Джо Байден направляется к авто

Джо Байден ответил на вопросы журналистов

Этот момент попал на камеру репортеров, задавших вопрос президенту за несколько секунд до аварии. На кадрах видно, как агенты спецслужб спешно сопровождают Байдена к автомобилю после столкновения.

Президента посадили в автомобиль, где уже сидела его жена, и оперативно отвезли в их дом в Уилмингтоне.

Джилл Байден направляется к авто

Седан, повлекший за собой ДТП, попытался продолжить движение на перекрытом перекрестке, но его быстро окружили сотрудники службы безопасности. На водителя поставили оружие и приказали ему поднять руки вверх.

Ранее "Телеграф" писал, что в Словакии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со многими пострадавшими. Автобус из Украины с 53 пассажирами и двумя водителями перевернулся на автодороге.