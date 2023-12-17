В Словакии перевернулся пассажирский автобус из Украины: среди пострадавших дети (фото)

В салоне находилось 53 пассажира

В Словакии произошло серьезно дорожно-транспортное происшествие с множеством пострадавших. Автобус из Украины с 53 пассажирами и двумя водителями перевернулся на автодороге.

На место происшествия выехали пожарные и медики. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский журналист Виталий Глагола.

"Около восьми утра в воскресенье, 17 декабря вблизи села Даргов Требишевского района перевернулся автобус из Украины с 53 пассажирами и двумя водителями", — написал Глагола.

Он также подчеркнул, что пострадавшие получили травмы головы и конечностей. Среди, по меньшей мере, семи раненых, также есть и дети. Автобус получил механические повреждения.

К месту происшествия уже прибыли спасатели и эвакуируют пассажиров из транспортного средства через отверстие в переднем стекле.

Фото: TASR

Фото: TASR

Фото: TASR

Фото: TASR

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львовской области случилось серьезное ДТП, в результате которого погибли четыре человека. В их числе есть военные. Авария на автодороге произошла с участием легковушки Ford Focus на военных номерах и фуры. Названы имена погибших.