У Словаччині перекинувся пасажирський автобус із України: серед постраждалих діти (фото)

У салоні знаходилося 53 пасажири

У Словаччині сталася серйозна дорожньо-транспортна подія з багатьма постраждалими. Автобус з України з 53 пасажирами та двома водіями перекинувся на автодорозі.

На місце події виїхали пожежники та медики. Про це у своєму Telegram-каналі написав український журналіст Віталій Глагола.

"Близько восьмої ранку в неділю, 17 грудня поблизу села Даргів Требишевського району перекинувся автобус з України з 53 пасажирами та двома водіями", — написав Глагола.

Він також наголосив, що постраждалі отримали травми голови та кінцівок. Серед щонайменше семи поранених також є і діти. Автобус зазнав механічних пошкоджень.

До місця події вже прибули рятувальники та евакуюють пасажирів із транспортного засобу через отвір у передньому склі.

Фото: TASR

Фото: TASR

Фото: TASR

Фото: TASR

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львівській області сталася серйозна ДТП, внаслідок якої загинуло четверо людей. Серед них є такж й військові. Аварія на автодорозі сталася за участю легковика Ford Focus на військових номерах та фурах. Названо імена загиблих.