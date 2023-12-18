Во Львове пассажирский автобус задавил прокурора: что известно о погибшем

Авария произошла в пределах "зебры"

В воскресенье, 17 декабря, во Львове водитель автобуса сбил насмерть работника прокуратуры. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 21.30, на площади Дворцовой.

Об этом сообщает полиция Львовской области. Водитель транспортного средства задержан.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автобуса "Electron", 43-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, которым оказался 35-летний Святослав Проць.

Площадь Дворцовая на карте

В результате полученных травм от ДТП мужчина скончался на месте происшествия. На фото, публикуемых полицией, видно, что авария произошла в пределах пешеходного перехода.

Во Львовской прокуратуре подтвердили, что водитель автобуса сбил их работника Святослава Проця. Отмечается, что без мужа и отца осталась жена и маленькая дочь.

"С большой печалью сообщаем, что вчера, 17 декабря, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб Святослав Проць, заместитель начальника второго отдела процессуального руководства при производстве досудебного расследования территориальными органами полиции и поддержания публичного обвинения управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью. Святослав посвятил работе в органах прокуратуры 11 лет жизни", – говорится в сообщении.

Святослав Проц

Правоохранители сообщают, что водитель маршрутного такси задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Полиция устанавливает происшествия.

Ранее "Телеграф" писал, что на трассе Киев-Чоп в селе Сможе во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки Ford Focus на военных номерах и фурах. В результате погибли четыре человека.