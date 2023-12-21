Есть погибший и пострадавшие: в Польше в ДТП попал микроавтобус с украинцами (фото)

Авария произошла примерно в 30 км от границы с Украиной

В четверг, 21 декабря, в Польше в ДТП попал микроавтобус из Украины. Происшествие случилось в районе населенного пункта Белжец Люблинского воеводства.

Об этом сообщила представитель полиции города Томашув Любельский Малгожата Павловская, пишет Укринформ. По ее информации, в результате ДТП погиб 30-летний мужчина, восемь человек травмировались.

"В микроавтобусе ехали девять человек, все граждане Украины. Один человек погиб, все остальные перевезены в больницу", — сообщила Павловская.

Отмечается, что ДТП произошло в 06:27 по киевскому времени на автодороге №17. Микроавтобус, который ехал в направлении границы, вовремя не затормозил и столкнулся со стоящим на обочине грузовиком в очереди к польско-украинской границе в пункте пропуска "Гребенне — Рава Русская".

Дорога в месте аварии сейчас заблокирована. Полиция определила в этом районе объездные пути для легковушек через села Шаленик и Затылье-Осада. Для грузовиков, следующих в пункт пропуска "Гребенное — Рава Русская", объезд определен со стороны Подкарпатского воеводства через населенный пункт Седлиска.

Белжец на карте

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 14 декабря неподалеку от контрольно-пропускного пункта "Гребенное — Рава-Русская" водитель автомобиля на польской регистрации совершил наезд на троих украинских коллег.