Украинцы работали на ФСБ в Польше: озвучены их имена и новые детали

Группа людей занималась внешней разведкой для 5-й службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ, направленной против Польши

Люблинский окружной суд в Польше вынес наказание 14 иностранцам, которые создали шпионскую агентурную сеть по указанию ФСБ. Из них 11 — граждане Украине, в том числе, двое из них являются несовершеннолетними. Еще двое — белорусы и один россиянин.

Было установлено, что шпионы действовали с января по июнь 2023 года. Их "работа" происходила в селах Польши – Белой Подляске, Холме, Медице, Перемышле, Ряшеве, Гданьске и Варшаве. Злоумышленники занимались шпионажем и планировали диверсии на железной дороге с поездами, которые перевозили военную технику. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

Отмечается, что обвиняемые занимались внешней разведкой для 5-й службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ, направленной против Польши. Прокурор Петр Лопатинский из Люблинской прокуратуры отметил, что это, вероятно, ранее неизвестный способ ведения разведки в стране.

"Обвиняемые выполняли приказы, переданные через сообщения в Telegram от "неопределенного мужчины, представлявшегося Андреем, Анджеем или Габриэлем К.", а также других лиц, использовавших разные ники – Barbados, Pink, Mara, Secret chat. Управляя деятельностью групп, Андрей планировал пустить под откос поезд с военным транспортом на территории Польши и Украины. За это обещал 10 тыс. долларов вознаграждения", – говорится в сообщении.

В ходе своей деятельности злоумышленники вели наблюденние и запись на телефон определенных объектов, а также устанавливали GPS-передатчики на поездах, вербовали других людей, передавали вознаграждение и распространяли дезинформацию, фиксировали информацию об объектах критической инфраструктуры.

"По указанию они вели наблюдения, в частности, за аэропортами в Ясенке и Гдыне-Косаково, железнодорожным вокзалом в Ряшеве, морскими портами в Гданьске и Гдыне, механическим заводом Bumar-Labędy в Гливицах, военной частью в Перемышле и терминалом на польском Мальховице-Нижанковичи", – пишет издание.

На железнодорожных путях, ведущих к магистральным железнодорожным линиям, по которым перевозят военную и гуманитарную помощь Украине группа шпионов устанавливала видеорегистраторы. Таких камер было не меньше шести и при этом они заказали еще десять.

"С помощью камер можно было постоянно наблюдать как железнодорожный, так и воздушный военный транспорт. Это могло служить для идентификации количества и качества военной помощи, направленной украинским военным, установления точных дат и обстоятельств ее передачи", – сообщили в прокуратуре.

Также в прокуратуре установили, что с целью дестабилизировать ситуацию в стране и вызвать враждебное отношение у поляков к украинцам, шпионы распространяли листовки с антинатовскими и антиукраинскими лозунгами.

За расклеивание подобных листовок они получали от 5 тысяч долларов, за установку камеры — 300-400 долларов, за попытку спустить поезд с рельс — до 10 тысяч долларов. Также им выделили деньги на покупку телефонов, автомобиля, поездок по стране и проживания в отелях. Деньги злоумышленника передавали в виде переводов криптовалюты.

Вербовка агентов была сетевой, иногда привлекали и субподрядчиков. Далеко не каждый знал о фактическом "руководителе" и не все осознавали, что дейстуют на пользу РФ. При этом некоторые все же подтверждали, что отдают себе отчет в выполнении заказов именно от российских спецслужб. Члены преступной группы были арестованы в разных городах Польши в период с 3 марта по 1 августа 2023 года.

Также были названы имена шпионов. 11 человек из них — украинцы:

19-летний Богдан С. из Полтавы;

19-летний Артем А. из Херсона;

23-летний Дмитрий С. из Мелитополя;

33-летний Роман З. из Николаева;

18-летний Ростислав К. из Кривого Рога;

29-летний Андрей П. из Кривого Рога;

26-летний Алексей П. из Кривого Рога;

24-летний Вадим М. из Винницы;

44-летний Ярослав Б. из Долины;

17-летний Богдан К. из Дубна;

17-летний Артур М. из Чернигова.

Два человека были из Минска — 39-летний Михаил А. и 19-летняя Мария М. Один был россиянином — 20-летний хоккеист Максим С.

Все 13 подсудимых подали ходатайство о вынесении обвинительного приговора без судебного разбирательства. Суд обвинил их в шпионаже и приговорил от 1,1 года до 6 лет лишения свободы, штрафы от 1 тыс. до 15 тыс. злотых и конфискацию полученного вознаграждения. 17-летнего Артура из Чернигова передадут в воспитательный центр для обязательного продолжения обучения.

"Объяснения подозреваемых свидетельствуют, что некоторые из них контактировали с ФСБ или другими российскими службами, находясь на оккупированной Россией территории Украины или выезжая из Украины через границу с Россией, в так называемых фильтрационных зонах Крыма и на границах России с Европейским Союзом. Задача, выполняемая членами организованной преступной группы по приказу куратора Андрея, является частью так называемой гибридной войны, которую ведут российские службы на территории Европейского Союза", – добавил прокурор.

Отмечается также, что Марии М., Ярославу Б. и Ростиславу К. отменили меру пресечения. Сроки их наказания дают им возможность ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Суд запретил им выезжать за пределы страны и постановил изъять их паспорта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 30 июня в Польше был задержан российский хоккеист Максим Сергеев, который занимался шпионажем в пользу своей страны.