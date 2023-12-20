Українці працювали на ФСБ у Польщі: озвучено їхні імена та нові деталі

Група людей займалася зовнішньою розвідкою для 5-ї служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків ФСБ РФ, спрямованої проти Польщі

Люблінський окружний суд у Польщі виніс покарання 14 іноземцям, які створили шпигунську агентурну мережу за вказівкою ФСБ. З них 11 — громадяни України, зокрема двоє з них є неповнолітніми. Ще двоє – білоруси та один росіянин.

Було встановлено, що шпигуни діяли з січня до червня 2023 року. Їхня "робота" відбувалася в селах Польщі – Білій Підлясці, Пагорбі, Медиці, Перемишлі, Ряшеві, Гданську та Варшаві. Зловмисники займалися шпигунством та планували диверсії на залізниці з поїздами, які перевозили військову техніку. Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa.

Зазначається, що обвинувачені займалися зовнішньою розвідкою для 5 служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків ФСБ РФ, спрямованої проти Польщі. Прокурор Петро Лопатинський із Люблінської прокуратури зазначив, що це, ймовірно, раніше невідомий спосіб ведення розвідки у країні.

"Обвинувачені виконували накази, передані через повідомлення в Telegram від "невизначеного чоловіка, який представлявся Андрієм, Анджеєм або Габріелем К.", а також інших осіб, які використовували різні ніки — Barbados, Pink, Mara, Secret chat. Керуючи діяльністю груп, Андрій планував пустити під укіс поїзд із військовим транспортом на території Польщі та України. За це обіцяв 10 тис. доларів винагороди", – йдеться у повідомленні.

У ході своєї діяльності зловмисники вели спостереження та запис на телефон певних об’єктів, а також встановлювали GPS-передавачі на поїздах, вербували інших людей, передавали винагороду та розповсюджували дезінформацію, фіксували інформацію про об’єкти критичної інфраструктури.

"За вказівкою вони вели спостереження, зокрема, за аеропортами в Ясенці та Гдині-Косаково, залізничним вокзалом у Ряшеві, морськими портами у Гданську та Гдині, механічним заводом Bumar-Labędy у Глівицях, військовою частиною у Перемишлі та терміналом на польському Мальховиці ", — пише видання.

На залізничних коліях, що ведуть до магістральних залізничних ліній, якими перевозять військову та гуманітарну допомогу Україні група шпигунів встановлювала відеореєстратори. Таких камер було не менше шести, і при цьому вони замовили ще десять.

"За допомогою камер можна було постійно спостерігати як залізничний, так і повітряний військовий транспорт. Це могло служити для ідентифікації кількості та якості військової допомоги, спрямованої українським військовим, встановлення точних дат та обставин її передачі", – повідомили у прокуратурі.

Також у прокуратурі встановили, що з метою дестабілізувати ситуацію в країні та викликати вороже ставлення у поляків до українців, шпигуни розповсюджували листівки з антинатівськими та антиукраїнськими гаслами.

За розклеювання подібних листівок вони отримували від 5 тисяч доларів, за встановлення камери – 300-400 доларів, за спробу спустити поїзд із рейок – до 10 тисяч доларів. Також їм виділили гроші на покупку телефонів, автомобіля, поїздок країною та проживання в готелях. Гроші зловмисника передавали у вигляді переказів криптовалюти.

Вербування агентів було мережним, іноді залучали і субпідрядників. Далеко не кожен знав про фактичного "керівника" і не всі усвідомлювали, що діють на користь РФ. При цьому деякі все ж таки підтверджували, що усвідомлюють виконання замовлень саме від російських спецслужб. Членів злочинної групи було заарештовано у різних містах Польщі в період з 3 березня по 1 серпня 2023 року.

Також було названо імена шпигунів. 11 людей із них — українці:

19-річний Богдан С. із Полтави;

19-річний Артем А. із Херсона;

23-річний Дмитро С. із Мелітополя;

33-річний Роман З. із Миколаєва;

18-річний Ростислав К. із Кривого Рогу;

29-річний Андрій П. із Кривого Рогу;

26-річний Олексій П. із Кривого Рогу;

24-річний Вадим М. із Вінниці;

44-річний Ярослав Б. з Долини;

17-річний Богдан К. із Дубна;

17-річний Артур М. із Чернігова.

Двоє людей були з Мінська — 39-річний Михайло А. та 19-річна Марія М. Один був росіянином — 20-річний хокеїст Максим С.

Усі 13 підсудних подали клопотання про винесення обвинувального вироку без судового розгляду. Суд звинуватив їх у шпигунстві та засудив від 1,1 року до 6 років позбавлення волі, штрафи від 1 тис. до 15 тис. злотих та конфіскацію отриманої винагороди. 17-річного Артура із Чернігова передадуть до виховного центру для обов’язкового продовження навчання.

"Пояснення підозрюваних свідчать, що деякі з них контактували з ФСБ або іншими російськими службами, перебуваючи на окупованій Росією території України або виїжджаючи з України через кордон із Росією, у так званих фільтраційних зонах Криму та на кордонах Росії з Європейським Союзом. Завдання, яке виконує члени організованої злочинної групи за наказом куратора Андрія є частиною так званої гібридної війни, яку ведуть російські служби на території Європейського Союзу", – додав прокурор.

Зазначається також, що Марії М., Ярославу Б. та Ростиславу К. скасували запобіжний захід. Терміни їх покарання дають можливість клопотати про умовно-дострокове звільнення. Суд заборонив їм виїжджати за межі країни та ухвалив вилучити їх паспорти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 30 червня в Польщі було затримано російського хокеїста Максима Сергєєва, який займався шпигунством на користь своєї країни.