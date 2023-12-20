У Польщі судять російських шпигунів: серед них є й українці

У складі групи перебував один росіянин, двоє білорусів та 13 громадян України

В Польщі засудили 14 іноземних громадян, які входили до агентурної мережі російських терористів – вони отримали від одного року до 6 років тюрми. Мережа складалася з громадян Росії, Білорусі та України, а їхніми завданнями були розвідка та проведення диверсій.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita. За даними журналістів, у листопаді 2023 року польські правоохоронні органи передали до суду обвинувальний акт стосовно 16 підозрюваних, двох з яких вирішили судити окремо.

Групу розгромили у березні 2023 року, затримавши дев'ятьох агентів. Потім спіймали й решту. Переважну більшість групи складали завербовані громадяни України, але серед них також було двоє білоруських студентів та один росіянин.

Агенти російських терористів постійно стежили за авіаційним, залізничним і військовим транспортом у декількох локаціях, розвіддані щодо яких цікавили їхніх кураторів у російських спецслужбах – "Андрія", "Барбадоса", "Мару" та "Пінка". Російський терорист дав підлеглим завдання відстежувати рух біля міжнародного аеропорту в Ясенці, військово-морського порту в Гдині, залізничної станції в Жешуві – а також біля прикордонних КПП та ключових залізничних ліній, через які здійснювалося постачання зброї Україні.

Також агентам дали завдання підірвати потяги з військовим транспортом у Польщі та України – за це "Андрій" обіцяв 10 тисяч доларів США. Окрім спостереження та диверсій, шпигуни виконували інші "акції", завдання на які видавала решта кураторів – підпалювали авто та будинки, били українських громадян та розклеювали листівки із закликами до нападів на українців.

За виконання завдань шпигуни отримували фіксовану плату у криптовалютному аналогу. Розклеювання листівок коштувало 5 доларів, установка камери – 300-400 доларів, диверсія на залізниці – до 10 тисяч доларів.

Нагадаємо, у Норвегії судять російського шпигуна, який був викритий рік тому та під прикриттям працював в університеті міста Тромсе. Росія від свого громадянина відмовилась – на запити норвезької поліції не відповіла, а дипломати заявили, що про цю людину нібито нічого не знають.