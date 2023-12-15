На Львівщині заклади б’юті-індустрії використовують шпигунські програми: що потрібно знати українцям

Звичайний запис на манікюр чи зачіску може призвести до витоку конфіденційної інформації

У Львові та області 34 заклади, що надають послуги у сфері краси, використовують російські шпигунські сервіси. Мова йде про програмне забезпечення Altegio, яке призначене для спрощення роботи з клієнтами.

Цей сервіс з’явився на ринку України у 2022 році, а зареєстрований він в Угорщині. Проте він тісно пов’язаний з російською програмою Yclients, про що пише NGL.media, посилаючись на власне розслідування.

Як пов’язані Yclients та Altegio

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну в б’юті-сфері часто використовували російський сервіс Yclients. Проте з весни минулого року від нього почали масово відмовлятись. Наразі це програмне забезпечення продовжує працювати в Білорусі та Росії. В Україні ж з’явився аналог Altegio.

"Корпоративний сайт Altegio був створений 30 березня 2022 року для зареєстрованої в Угорщині компанії Altegio Europe Kft., а уже за кілька днів, у квітні, у закарпатському містечку Берегово була зареєстрована українська компанія Altegio Ukraine", ― пишуть розслідувачі.

У вересні 2022 року на сайті компанії Altegio було опубліковано повідомлення, ніби сервіс належить партнерам і колишнім співробітникам Yclients, які розвивали бізнес в Європі та Південній Америці. Проте його швидко видалили. Але повідомлення можна знайти у вебархіві. Засновник російського сервісу Yclients Юрій Петров і надалі контролює Altegio, стверджують розслідувачі.

"У 2020 році компанія Yclients стала резидентом "Сколково" ― інноваційного центру, заснованого у 2010 році російським урядом. Компанії з таким статусом користуються податковими пільгами й змушені співпрацювати з російськими спецслужбами. Частина компаній зі "Сколково", що спеціалізуються у галузі інформаційних технологій уже включені у санкційні списки США", ― говориться в розслідуванні.

Які заклади використовують шпигунський сервіс

Відомо, що наразі у Львові працює 31 заклад, що використовує сервіси Altegio чи Yclients. Небезпечне програмне забезпечення є у салонах краси, реабілітаційному центрі та навіть медичній клініці.

Заклади, які використовують шпигунські сервіси

У Львівській області три заклади користуються Altegio. Це салон краси "Стрекоза" у Трускавці, барбершопи "Борода" (Дрогобич) та Zakatov barber (Пустомити).

Чим небезпечні такі сервіси

Про те, чим може обернутись запис до закладу зі шпигунським програмним забезпеченням, розповів експерт з цифрової безпеки Павло Бєлоусов. За його словами, це призведе до витоку особистих даних. Російські спецслужби у будь-який момент можуть отримати доступ до клієнтської бази будь-якого закладу, де користуються шпигунськими сервісами. Тому потрібно уважно обирати салон, у якому збираєтесь отримати послугу.

"Умовний військовий записався на стрижку. Є дата, час, місце, де він буде – тобто потенційні диверсії. Є крадені бази даних прізвищ чи телефонних номерів, і можна з'ясувати хто військовий, хто з СБУ. Це все ж є, відомо, можемо це порівняти й бачити, якщо цей номер фігурує десь в таких сервісах, десь хтось щось замовив, десь кудись записався, то, відповідно, спецслужби знають вже більше деталей, хто де буває і з цим теж щось можна робити", ― розповів експерт.

Раніше "Телеграф" писав про затримання бігуна, який шпигував за ЗСУ. Щодня він бігав по 50 км.