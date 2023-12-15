На Львовщине заведения бьюти-индустрии используют шпионские программы: что нужно знать украинцам

Обычная запись на маникюр или прическу может привести к утечке конфиденциальной информации

Во Львове и области 34 заведения, предоставляющие услуги в сфере красоты, используют русские шпионские сервисы. Речь идет о программном обеспечении Altegio, предназначенном для упрощения работы с клиентами.

Этот сервис появился на рынке Украины в 2022 году, а зарегистрирован он в Венгрии. Однако он тесно связан с российской программой Yclients, о чем пишет NGL.media, ссылаясь на собственное расследование.

Как связаны Yclients и Altegio

До полномасштабного вторжения РФ в Украину в бьюти-сфере часто использовали российский сервис Yclients. Однако весной прошлого года от него начали массово отказываться. В настоящее время программное обеспечение продолжает работать в Беларуси и России. В Украине же появился аналог Altegio.

"Корпоративный сайт Altegio был создан 30 марта 2022 года для зарегистрированной в Венгрии компании Altegio Europe Kft., а уже через несколько дней, в апреле, в закарпатском городке Берегово была зарегистрирована украинская компания Altegio Ukraine", ― пишут расследователи.

В сентябре 2022 года на сайте компании Altegio было опубликовано сообщение, что сервис принадлежит партнерам и бывшим сотрудникам Yclients, развивавшим бизнес в Европе и Южной Америке. Однако его быстро удалили. Но сообщения можно найти в веб-архиве. Основатель российского сервиса Yclients Юрий Петров и дальше контролирует Altegio, утверждают расследователи.

"В 2020 году компания Yclients стала резидентом "Сколково" — инновационного центра, основанного в 2010 году российским правительством. Компании с таким статусом пользуются налоговыми льготами и вынуждены сотрудничать с российскими спецслужбами. Часть компаний из "Сколково", специализирующихся в области информационных технологий, включены в санкционные списки США", ― говорится в расследовании.

Какие заведения используют шпионский сервис

Известно, что в настоящее время во Львове работает 31 заведение, использующее сервисы Altegio или Yclients. Опасное программное обеспечение находится в салонах красоты, реабилитационном центре и даже в медицинской клинике.

Заведения, использующие шпионские сервисы

Во Львовской области три заведения пользуются Altegio. Это салон красоты "Стрекоза" в Трускавце, барбершопы "Борода" (Дрогобыч) и Zakatov barber (Пустомыты).

Чем опасны такие сервисы

О том, чем может обернуться запись в заведение со шпионским программным обеспечением, рассказал эксперт по цифровой безопасности Павел Белоусов. По его словам, это приведет к утечке личных данных. Российские спецслужбы в любой момент могут получить доступ к клиентской базе любого заведения, где пользуются шпионскими сервисами. Поэтому нужно внимательно выбирать салон, в котором собираетесь получить услугу.

"Условный военный записался на стрижку. Есть дата, время, место, где он будет – то есть потенциальные диверсии. Есть краденые базы данных фамилий или телефонных номеров, и можно выяснить, кто военный, кто из СБУ. Это все же есть, известно, можем это сравнить и видеть, если этот номер фигурирует где-то в таких сервисах, где-то кто-то заказал, где-то куда-то записался, то соответственно спецслужбы знают уже больше деталей, кто где бывает и с этим тоже что-то можно делать", ― рассказал эксперт.

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