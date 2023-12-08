РФ могла годами шпионить за Украиной через камеры наблюдения: в МВД уже отреагировали

Мощное расследование требует тщательного исследования

Российские спецслужбы имели возможность годами получать видео с камер наблюдения по всей Украине. И это потому что большинство из них работает на российском программном обеспечении TRASSIR компании DSSL.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" на " Радио Свобода ". Однако в МВД уже успели заявить, что проверят эту информацию.

Журналисты отмечают, что в Украине они закупались как государственными предприятиями, в том числе для установления на объектах критической инфраструктуры, например на ЧАЭС, так и отдельными бизнесменами. Более того, покупали их и рядовые украинцы для своих жилищ.

СМИ выяснили, что камеры под брендом TRASSIR имеют одноименный "вшитый" в них софт и могут отправлять информацию с них на российские серверы.

В ходе расследования журналисты прибегли к эксперименту. Используемая в нем камера изготовлена в Китае, но ее программное обеспечение имеет полностью российское происхождение.

Как следствие, стало известно, что видео с этих камер, прежде чем поступить на телефон или компьютер потребителя, попадает на находящиеся в Москве серверы и принадлежащие компаниям, имеющим связи с ФСБ РФ. К тому же, система видеонаблюдения позволяет распознавать лица, автомобильные знаки, фиксировать движение лиц и транспорта.

Специалисты "Схем" обнаружили несколько таких IP-адресов, на которые отправляются данные. А сервис, помогающий связать с физическим адресом, показал, что эти серверы находятся в Москве. То есть видео с камеры с софтом TRASSIR не сразу попадает на телефон или другое устройство, к которому подключена камера, а через московские серверы.

Кто же владеет этими серверами

Удалось установить две компании, которым эти серверы принадлежат. Первая – это телекоммуникационная компания "Диджитал Нетворк", клиентами которой являются, например, крупнейший российский поисковик "Яндекс" и федеральный канал "Звезда". А вторая – это компания "ВК", которая, в частности, является владелицей запрещенной в Украине российской соцсети "Одноклассники" и сервиса электронной почты Мail.ru.

Обе компании-владелицы серверов, на которые попало видео в результате эксперимента "Схем", тесно связаны с деятельностью ФСБ и МВД России.

В частности, на территории Чернобыльской АЭС, которую Россия захватила в первый же день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 г., система видеонаблюдения TRASSIR была по меньшей мере с 2011 года. АЭС продолжала получать российское программное обеспечение TRASSIR и в апреле 2016 года, уже после аннексии Крыма Россией.

Где именно в Украине используются эти софты

По запросу "Схем" госпредприятие сначала заявило, что TRASSIR "не закупался, не устанавливался и не эксплуатировался", но потом признали, что российский софт таки был, но "серверы и ПО TRASSIR используются в замкнутой иерархической локальной сети без доступа к сети "Интернет". В 2023 году программное обеспечение TRASSIR было окончательно удалено, заявили на ЧАЭС.

В Полтаве программа "Безопасный город" также использует софт TRASSIR, в Полтавском горсовете ищут деньги на обновление системы видеонаблюдения уже без российского программного обеспечения.

TRASSIR как бренд создала российская DSSL – фирма, основанная 20 лет назад российским бизнесменом Игорем Олейником. По информации Importgenius, с 2016 года ряд компаний ввезли в Украину более 10 тысяч камер и видеорегистраторов с этим российским софтом. Последние поставки прошли в феврале 2022 года.

Среди тех, кто пользовался российским программным обеспечением уже после 2014 года, кроме ЧАЭС и Полтавского горсовета "Схемы" также заметили Администрацию морских портов Украины, Харьковский, Херсонский и Никопольский городские советы, Морскую поисково-спасательную службу в Одессе, "Днепростандартметрологию" и другие государственные структуры и правоохранительные органы.

Они, согласно тендерам, найденным журналистами на Prozorro, заказывали услуги по обслуживанию, включая софт TRASSIR.

Закупал российское программное обеспечение и камеры после 2014-го года и частный бизнес, среди которых Kernel, Interpipe, P&G, "Большой карман", "Новая почта", ТВ-канал "1+1", KAN Development, "Укрбуд", Алло, "Цитрус", "Эльдорадо", IMAX.

В компании "Эльдорадо" не возразили, что пользовались системами видеонаблюдения TRASSIR, но сообщили, что сейчас в помещениях они отсутствуют. В сети Цитрус сообщили, что после короткого тест-драйва решили не пользоваться TRASSIR.

В "Новой почте" подтвердили, что пользовались видео-регистраторами с софтом TRASSIR до 2019 года, но "видеорегистраторы не подключены к внешней интернет-сети", а "функционировали исключительно внутри закрытой корпоративной сети". В компании сообщили, что на редких локациях еще остались старые видеорегистраторы Trassir, которые с 2019 года не поддерживаются и не ремонтируются.

Кто продавал TRASSIR в Украине

Лариса Осадчая, директор одного из ключевых продавцов российского оборудования и софта в Украине "ТРАССИР ЕС", заявила журналистам, что с российской компанией DSSL они не работают с апреля 2023 года.

Бухгалтер компании Елена Семенюк также заверила, что бренд "ТРАССИР" зарегистрирован в Украине, а программное обеспечение принадлежало гражданину Украины Олегу Кияшко. Он был основателем "ТРАССИР ЕС" и совладельцем российской фирмы-продавца систем видеонаблюдения TRASSIR.

В распоряжении "Схем" есть документы, подтверждающие, что у Олега Кияшко российское гражданство и в 2021 году обновил свой паспорт и данные как индивидуального предпринимателя в Москве, о чем свидетельствует запись из реестра юрлиц РФ.

В Госспецсвязи сообщили, что проводили экспертизу оборудования и программного обеспечения TRASSIR в 2019 году, но выводы не распространялись. В мае 2022-го ведомство предупредило органы безопасности и обороны, что компания "TRASSIR/DSSL" сотрудничает с федеральными министерствами и службами сектора безопасности РФ.

В то же время в СБУ отметил, что раскрыть детали своей контрразведывательной деятельности не могут. Но после вмешательства спецслужбы в 2020 году во Львовской области тендер на закупку видеокамер с софтом TRASSIR был отменен.

Как отреагировали в МВД

В эфире телемарафона глава МВД Игорь Клименко заверил, что информация не могла попасть на какой-либо сервер другой страны.

«Если мы говорим о камерах, которые находятся у нас на дорогах, то они только фотографируют автомобиль и больше никакой информации они не могут передавать. Система комплексной защиты информации достаточно надежна.

Другое дело, что информация, которая была освещена в журналистском расследовании, конечно, требует тщательного исследования и изучения. В том числе, этим будет заниматься и МВД", — сказал министр.

Он отметил, что очень многие камеры имели азиатское происхождение, то есть гипотетически они действительно могли передавать информацию.

И этот вопрос не только к спецслужбам, но и к коммунальным службам, которые устанавливали эти камеры и которыми, в том числе, пользуется и МВД. Поэтому, я думаю, что впереди очень большая работа, чтобы проверить эту информацию. Еще раз посмотреть на эту проблему и попытаться дать ответ.

В ближайшее время мы дадим общий ответ по поводу дальнейшей технической защиты информации, в том числе и с видеокамер", — добавил министр.

Ранее Телеграф писал, что во временно оккупированном Крыму российские спецслужбы создали сеть для приема доносов.