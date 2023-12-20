В Польше судят российских шпионов: среди них есть и украинцы

В составе группы находился один россиянин, два белоруса и 13 граждан Украины

В Польше осудили 14 иностранных граждан, входивших в агентурную сеть российских террористов – они получили от одного года до шести лет тюрьмы. Сеть состояла из граждан России, Белоруссии и Украины, а их задачами были разведка и проведение диверсий.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita. По данным журналистов, в ноябре 2023 года польские правоохранительные органы передали в суд обвинительный акт в отношении 16 подозреваемых, двоих из которых решили судить отдельно.

Группа была разгромлена в марте 2023 года, задержали девять агентов. Потом поймали и остальных. Подавляющее большинство группы составляли завербованные граждане Украины, но среди них также было два белорусских студента и один россиянин.

Агенты российских террористов постоянно следили за авиационным, железнодорожным и военным транспортом в нескольких локациях, разведданные по которым интересовали их кураторов в российских спецслужбах — "Андрея", "Барбадоса", "Мару" и "Пинка". Российский террорист "Андрей" дал подчиненным задачу отслеживать движение возле международного аэропорта в Ясенце, военно-морского порта в Гдыне, железнодорожной станции в Жешуве — а также возле пограничных КПП и ключевых железнодорожных линий, через которые осуществлялись поставки оружия Украине.

Также агентам дали задание взорвать поезда с военным транспортом в Польше и Украине – за это "Андрей" обещал 10 тысяч долларов США. Кроме наблюдения и диверсий, шпионы выполняли другие "акции", задачи на которые выдавали остальные кураторы – поджигали авто и дома, избивали украинских граждан и расклеивали листовки с призывами к нападениям на украинцев.

При выполнении задач шпионы получали фиксированную плату в криптовалютном аналоге. Расклейка листовок стоила 5 долларов, установка камеры – 300-400 долларов, диверсия на железной дороге – до 10 тысяч долларов.

Напомним, в Норвегии судят российского шпиона, разоблаченного год назад и под прикрытием работавшего в университете города Тромсе. Россия от своего гражданина отказалась – на запросы норвежской полиции не ответила, а дипломаты заявили, что об этом человеке ничего не знают.