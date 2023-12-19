"Гордиев узел": правительство Польши обвинило предшественников в блокаде украинской границы

Украина и Польша ищут способы прекратить забастовку на границе

Протест польских перевозчиков на границе с Украиной – это якобы полная вина предыдущего правительства Польши. Именно они якобы превратили его в "гордиев узел, который затягивался".

На это пожаловался новый министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак, передает польское информационное агентство PAP. Климчак заявил, что бездействие правительства Моравецкого довело ситуацию до того, что решить проблему будет очень сложно.

"Это впервые, когда мы вообще можем начать обсуждать соглашение о либерализации транспорта. Мы знаем, что это соглашение является яблоком раздора, из-за чего перевозчики протестуют на границе", – заявил он.

Климчак также анонсировал встречу с украинским коллегой – Александром Кубраковым. Он отметил, что оба министерства, польское и украинское, ищут возможность хотя бы приостановить акцию протеста, а сам Климчак каждый день общается с протестующими.

В понедельник 18 декабря в 15:00 на контрольно-пропускном пункте "Дорогуск-Ягодин", разблокированном 11 декабря, снова началась протестная акция польских перевозчиков. Организаторы заявили, что будут пропускать только по одному грузовику в час.

Ранее "Телеграф" писал, как перевозчики обошли блокировку польско-украинской границы. Способ оказался эффективным, но достаточно дорогим.