"Гордієв вузол": уряд Польщі звинуватив попередників в блокаді українського кордону

Україна та Польща шукають способи припинити страйк на кордоні

Протест польских перевізників на кордоні з Україною – це нібито цілковита провина попереднього уряду Польщі. Саме вони нібито перетворили його на "гордіїв вузол, який затягувався.

На це поскаржився новопризначений міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак, передає польське інформаційне агентство PAP. Климчак заявив, що бездіяльність уряду Моравецького довела ситуацію до того, що розв'язати проблему буде дуже складно.

"Це вперше, коли ми взагалі можемо почати обговорювати угоду про лібералізацію транспорту. Ми знаємо, що ця угода є яблуком розбрату, через що перевізники протестують на кордоні", – заявив він.

Климчак також анонсував зустріч з українським колегою – Олександром Кубраковим. Він зазначив, що обидва міністерства, польске та українське, шукають можливість хоча б призупинити акцію протесту, а сам Климчак кожного дня спілкується с протестувальниками.

У понеділок 18 грудня о 15:00 на контрольно-пропускному пункті "Дорогуськ-Ягодин", який був розблокований 11 грудня, знову розпочалася протестна акція польських перевізників. Організатори заявили, що пропускатимуть лише по одній вантажівці на годину.

Раніше "Телеграф" писав, як перевізники оминули блокування польсько-українського кордону. Спосіб виявився ефективним, але досить дорогим.