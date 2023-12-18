Поляки перекрили КПП, який розблокували тиждень тому: що відомо

Організатори протесту обіцяють пропускати лише по одній фурі на годину

У понеділок о 15:00 на контрольно-пропускному пункті "Дорогуськ-Ягодин", який був розблокований 11 грудня, розпочалася протестна акція польських перевізників. Організатори заявили, що пропускатимуть лише по одній вантажівці на годину.

Прикордонна варта Республіки Польща поінформувала про початок протесту. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні після 15:00 польські перевізники розпочали акцію протесту на під’їзних коліях до пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин". Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща. Організатори протесту планують пропускати лише по 1 вантажному автомобілю за годину", ― йдеться у повідомленні.

При цьому деякі фури все ж таки зможуть вільно проїжджати. Польські перевізники пропускатимуть вантажівки з "гуманітаркою", тваринами, продуктами, що швидко псуються, і безпекові вантажі. Так само не блокуватимуть автобуси.

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Зазначимо, що раніше один із лідерів протесту Павло Озигала анонсував поновлення протестів на КПП "Дорогуськ-Ягодин". Він запевнив, що блокада може бути тривалою, аж до 8 березня 2024 року.

При цьому глава гміни Дорогуськ Войцех Сава заборонив польським перевізникам відновлювати акцію протесту на КПП Дорогус-Ягодин. Він заявив, що через це місцеві підприємці зазнають втрат. Організатори не погодилися з цим та оскаржили заборону в суді.

Раніше "Телеграф" писав, як перевізники оминули блокування польсько-українського кордону. Спосіб виявився ефективним, але досить дорогим.