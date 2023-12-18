Поляки перекрыли КПП, который разблокировали неделю назад: что известно

Организаторы протеста обещают пропускать лишь по одной фуре в час

В понедельник в 15:00 на контрольно-пропускном пункте "Дорогуск-Ягодин", который был разблокирован 11 декабря, началась протестная акция польских перевозчиков. Организаторы заявили, что будут пропускать только по одному грузовику в час.

Пограничная стража Республики Польша проинформировала о начале протеста. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня после 15:00 польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорогуск – Ягодин". О ее начале информация поступила от Пограничной стражи Республики Польша. Организаторы протеста планируют пропускать только по 1 грузовому автомобилю в час", ― говорится в сообщении.

При этом некоторые фуры все же смогут свободно проезжать. Польские перевозчики будут пропускать грузовики с "гуманитаркой", животными, скоропортящимися продуктами и грузы, предназначенные для обеспечения безопасности. Точно также не будут блокировать автобусы.

Поляки устроили акцию протеста на участке, который разблокировали 11 декабря

Отметим, что ранее один из лидеров протеста Павел Озыгала анонсировал возобновление протестов на КПП "Дорогуск-Ягодин". Он заверил, что блокада может быть длительной, вплоть до 8 марта 2024 года.

При этом глава гмины Дорогуск Войцех Сава запретил польским перевозчикам возобновлять акцию протеста на КПП "Дорогус-Ягодин". Он заявил, что из-за этого местные предприниматели несут потери. Организаторы не согласились с этим и обжаловали запрет в суде.

Ранее "Телеграф" писал, как перевозчики обошли блокировку польско-украинской границы. Способ оказался эффективным, но достаточно дорогим.