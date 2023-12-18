Поляки перекрыли КПП, который разблокировали неделю назад: что известно
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Организаторы протеста обещают пропускать лишь по одной фуре в час
В понедельник в 15:00 на контрольно-пропускном пункте "Дорогуск-Ягодин", который был разблокирован 11 декабря, началась протестная акция польских перевозчиков. Организаторы заявили, что будут пропускать только по одному грузовику в час.
Пограничная стража Республики Польша проинформировала о начале протеста. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Сегодня после 15:00 польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорогуск – Ягодин". О ее начале информация поступила от Пограничной стражи Республики Польша. Организаторы протеста планируют пропускать только по 1 грузовому автомобилю в час", ― говорится в сообщении.
При этом некоторые фуры все же смогут свободно проезжать. Польские перевозчики будут пропускать грузовики с "гуманитаркой", животными, скоропортящимися продуктами и грузы, предназначенные для обеспечения безопасности. Точно также не будут блокировать автобусы.
Отметим, что ранее один из лидеров протеста Павел Озыгала анонсировал возобновление протестов на КПП "Дорогуск-Ягодин". Он заверил, что блокада может быть длительной, вплоть до 8 марта 2024 года.
При этом глава гмины Дорогуск Войцех Сава запретил польским перевозчикам возобновлять акцию протеста на КПП "Дорогус-Ягодин". Он заявил, что из-за этого местные предприниматели несут потери. Организаторы не согласились с этим и обжаловали запрет в суде.
Ранее "Телеграф" писал, как перевозчики обошли блокировку польско-украинской границы. Способ оказался эффективным, но достаточно дорогим.