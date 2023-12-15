Поляк сбил троих украинцев на границе: в каком состоянии они сейчас

Украинская сторона отреагировала на ситуацию

В МИД Украины прокомментировали информацию о ДТП, которая произошла вечером четверга, 14 декабря, на границе между Украиной и Польшей. Ведомство подтверждает, что произошел наезд на троих украинских водителей.

На место происшествия сразу отправился украинский консул. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Он отметил, что граждане Украины получили незначительные травмы. На месте им была оказана медицинская помощь. В госпитализации необходимости не было.

Водитель машины на польской регистрации, совершивший наезд неподалеку от контрольно-пропускного пункта "Гребенное — Рава-Русская", был задержан полицией. В настоящее время, как отмечает представитель ведомства, продолжаются следственные действия.

"Наши консулы взаимодействуют с польскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств инцидента. Держат вопрос расследования на контроле", — сообщил представитель МИД украинскому изданию.

Николенко также добавил, что пострадавшие украинские водители 14 декабря прошли оформление на границе и вместе со своим автотранспортом вернулись в Украину.

Ранее "Телеграф" писал, что в Польше глава гмины Дорогуск Войцех Савва запретил перевозчикам устраивать очередную акцию протеста на пограничном с Украиной пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".