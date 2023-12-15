Поляк збив трьох українців на кордоні: у якому стані вони зараз

Українська сторона відреагувала на ситуацію

У МЗС України прокоментували інформацію, щодо ДТП, яка сталась увечері четверга, 14 грудня, на кордоні між Україною та Польщею. Відомство підтверджує, що стався наїзд на трьох українських водіїв.

На місце пригоди одразу вирушив український консул. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зауважив, що громадяни України отримали незначні травми. На місці їм надали медичну допомогу. У госпіталізації необхідності не було.

Водія машини на польській реєстрації, який скоїв наїзд неподалік від контрольно-пропускного пункту "Гребенне — Рава-Руська", було затримано поліцією. Наразі, як зазначає представник відомства, тривають слідчі дії.

"Наші консули взаємодіють із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Тримають питання розслідування на контролі", — повідомив речник МЗС українському виданню.

Ніколенко також додав, що постраждалі українські водії 14 грудня пройшли оформлення на кордоні та разом зі своїм автотранспортом повернулися до України.

Раніше "Телеграф" писав, що у Польщі голова гміни Дорогуськ Войцех Сава заборонив перевізникам влаштовувати чергову акцію протесту на прикордонному з Україною пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ.